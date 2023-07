Buscan que el estacionamiento sea gratuito para personas con discapacidad

Proponen que las personas con discapacidad no paguen el estacionamiento en la ciudad de Corrientes. El proyecto incluye la facultad de estacionar hasta en lugares no autorizados, siempre y cuando no se afecte la circulación vehicular, ni se genere peligro en el tránsito. De este modo, promueve el libre tránsito y que no se les cobre el aparcamiento.

La propuesta contempla la solicitud de espacios reservados para el estacionamiento exclusivo de vehículos de personas con discapacidad motriz, o del que las traslade.

La medida se extenderá a los vehículos que trasladan personas con capacidades especiales y los puntos a tener en cuenta es que debe ser titular del dominio del automotor para el que se requiera el permiso o, en caso de que el traslado lo realice un familiar, acreditar el vínculo y contar con la documentación personal y del vehículo afectado.

Además, los vehículos adaptados deben poseer licencia de conducir y contar con la certificación pertinente. La persona con discapacidad deberá ser propietaria del inmueble ubicado frente al espacio reservado, o el adulto a cargo cuando se trate de menores de edad, o acreditar su carácter de locatario, comodatario, o cualquier otra relación jurídica con el mencionado domicilio.

El proyecto es impulsado por los concejales Yamandú Barrios y Eduardo Achitte, y el jueves tomó estado parlamentario. Plantea una modificación en el artículo Nº 12 de la ordenanza Nº 6507 (que regula los espacios reservados para estacionamiento) y el artículo Nº 202 del Código Fiscal Municipal.

(VT)