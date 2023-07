Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Ese bichito siempre en escape, que se tapa con naturaleza, copiando los mil colores, para salirse de la realidad visual. Pasar desapercibido, y acá no ha pasado nada.

Esa actitud evanescente en la vida corriente se la contrarresta, asumiendo, haciéndonos cargo de cuanto venga. Poniéndole el pecho. Claro, nadie es tan valiente, ni quiere quedar “pagando” por los platos rotos.

Sin embargo en la Argentina, y en todo estado donde el populismo desmedido es lo normal, es preferible cubrirnos de mil colores, antes que notorios haciéndose el “harakiri” público.

Las cosas se suceden porque se dan, porque todas tienen razón de ser, cuando adoptamos malversaciones del comportamiento humano. Es decir una mala copia de la ética que algunos políticos la utilizan con total maestría.

Por estos días cuando se juegan el todo por el todo, descompaginando las listas, porque tampoco hay valientes ni salvadores. Sacando a unos y otros, el todo vale lo puede siempre sin ponerse colorados.

El asunto está en saltar las vallas, aunque se suplante la doctrina fundante, hoy de derecha aunque ayer hayamos hecho lo imposible por aparentar de izquierda. Antes que perder, “me desdigo”, a quién importa la palabra empeñada.

El asunto es armar, completarlas aunque nuestro propio discurso haya cambiado de un día para el otro, el asunto es salvar el paño como fuera.

La prensa europea hablaba de un cruce desesperado a la derecha del poder gobernante en la Argentina, porque los números no daban estando a la izquierda cantada, desprotegida y desfalleciente.

Porque en realidad la izquierda nuestra ha vivido siempre de los privilegios de derecha, ya que nunca fuimos puros, lo auténtico jamás fue virtud propia.

Siempre hemos jugado a medias tintas a como el camaleón, porque miti aquí, miti allá, nos permite desmarcarnos en continuo vaivén.

Cómo detonantes tardíos, aún continúan los gritos proferidos por uno u otros políticos que la alteración de lugares en las listas ha provocado la debacle, que muestra la cara de la propia hipocresía enfrentadas en que sus egos sacan chispas.

Los dichos populares, copian, no inventan, explicando, criticando, las fallas de expresión que la comodidad y la viveza política permiten, que al ir registrando van grabando para siempre.

Es lo que marcan lentamente una personalidad inseparable del ser nacional, famosos por no asumir nuestras fallas, por el contrario, ganando espacios sin perecerlos. Aparentando, siempre.

En política hoy, nadie se guarda nada. La buena palabra ha sido relevada por el grueso que se canta y grita en el mercado o el almacén, como una forma que no quepan dudas ni nadie quede sin entender.

Día pasados en un acto público en el Aeropuerto Jorge Newbery , la Vice dijo a Massa, el actual Ministro, sentado junto a ella: “Vos sos medio fullero, porque cada cosa que le digo, me contesta te apuesto esto, te apuesto un costillar, te apuesto lo otro”.

Se refiere al candidato a Presidente, el Ministro de Economía, que nos acompañó hasta aquí, sin poder solucionar la inflación ni atacar integralmente, con solamente parches mientras crece exponencialmente.

Para aquellos que no están persuadidos en el juego, según la Real Academia Española, “fullero” es quien hace trampa y engaño que se comete en el juego y astucia, cautela y Arte que se pretende engañar.

Pero son otras de las tantas anécdotas que el quehacer político argentino cultiva y archiva plantándolas en el haber de los deterioros de una republiqueta.

Por eso la comparación con el Camaleón, que Chico Novarro tan bien describe sin pensarlo que lo político se ajusta perfectamente: “El camaleón, mamá, / el camaleón / cambia de colores / según la ocasión.” / Y plantea algunas situaciones con que se evade esa escurridiza criatura: “Cuando por la arena / lo persigue un grillo / pa´que no le vea / se pone amarillo. / Si lo busca un sapo/ de vista se pierde / anda por el pasto / y se viste de verde. “ / Tu corazón, nena, / tu corazón / cambia de colores / como el camaleón. / Todo ese cariño / que tú me juraste / poquito a poco lo metamorfoseaste. / Mucho me querías /si conmigo estabas / yo me daba vuelta / y tú me engañabas.” / También en política se da, muy pronto se convierten en “ex”.

Como vemos, es un poco de todo ello. Cambio de personas. De ideas según la ocasión. No importan los principios. El asunto es llegar, no importa cómo, la ética dejó de ser prioritaria y patriótica.

Creo, que para estos casos los extremismos de Enrique Santos Discépolo, son definitorios, nos pinta como nadie: “ ¡Qué falta de respeto, / qué atropello a la razón: / cualquiera es un señor, / cualquiera es un ladrón..!” /

Y qué terrible esa estrofa, que no hace más que remarcarnos en nuestra propia identificación: “Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor, / ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador…” /

Sucede que en esta mezcla que ha logrado un engendro no igualado, todo se parece y nadie desmiente a un cambalache más: “Igual que en la vidriera irrespetuosa / de los cambalaches se ha mezclao la vida / y herida por un sable sin remaches, / ves llorar la Biblia junto a un calefón.” /

Es para ponerse a llorar. Una enfermedad sin remedio que siempre repite y se potencia de los errores sabiamente construidos. Siempre vuelve por más, subiendo el nivel, sin preocupar, total igual aplauden a rabiar. Fanatismo más obsecuencia, la fórmula perfecta para conservar el sillón.