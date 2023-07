Siete días en el barco de Mickey Mouse

Justo hace 100 años, en el verano de 1923, un aspirante a dibujante llamado Walt Disney llegaba a Hollywood con muchos sueños y un puñado de bocetos de dibujos animados bajo el brazo. Ese mismo otoño creaba con su hermano Roy The Walt Disney Company. "Todo comenzó con un ratón", apuntaría Walt en una frase que ha quedado para la posteridad. Hoy, este imperio multimillonario, como sabemos, abarca desde sagas galácticas a superhéroes mil, así como parques temáticos y una naviera que lleva al viajero de crucero por mundo y medio.

Este es quizá su negocio más desconocido, aunque la Disney Cruise Line está también de celebración al cumplir ahora 25 años. Un aniversario que ha marcado trayendo a Europa uno de sus buques insignia, el Dream, con capacidad para 4.000 pasajeros, que por primera vez surca las aguas del Mare Nostrum igual que lo hará -ya está anunciado- el próximo verano.

Si un crucero es ya una forma diferente de viajar, un crucero Disney es... O podemos preguntarlo de otra manera: ¿Hay que ser capaz de nombrar todos los enanitos de Blancanieves para realizar esta travesía? ¿Es necesario pasar un test de personajes de Marvel? "No", asegura Lee Hawkins, director de crucero en el Dream. "No tienes por qué ser un superfan".

En realidad, todo lo esencial de este crucero se lo imagina. Se trata de disfrutar del mar y levantarse cada mañana en un puerto distinto. Eso sí, viajamos a bordo de un barco que cuenta con la maquinaria de entretenimiento familiar más perfeccionada del mundo. Como sus parques y sus estudios, el storytelling de los buques Disney está hilado por los mejores de la industria. Cuentan con un guion impecable, una banda sonora de Oscar, un vestuario y efectos especiales memorables y un reparto que domina sus líneas. "Son barcos diseñados en torno a la idea del entretenimiento", señala Jonathan Frontado, director de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line. "Los imagineers (o ingenieros creativos) que diseñan las atracciones de los parques y los hoteles Disney son los mismos que han creado los buques de la naviera".

Claro que estamos en alta mar y las vacaciones son para todos. De ahí que esos ingenieros delinearan en las naves espacios sólo para niños junto a otros únicamente para adultos y los que disfruta toda la familia. Del bufé con 16 puestos de comida de todo el mundo (y waffles en forma de las orejas de Mickey en el desayuno) al restaurante elegante y gastronómico Remy (por el ratón protagonista de Ratatouille). Del masaje en el spa con vistas al mar a la fiesta de piratas con todo un espectáculo pirotécnico. Y del encuentro con la Cenicienta, Tiana o Rapunzel a una copa en el bar de champanes o una cerveza especialmente creada para el barco en el sports bar.

El halcón milenario

"A bordo, cada uno puede decidir cuánto tiempo quiere pasar consintiéndose a sí mismo como adulto, cuánto tiempo quiere pasar con sus niños y cuánto ellos solos por su cuenta", dice Frontado. Tantas que sería imposible no sentir la sensación de perderse algo si no fuera por una app que va guiando al viajero cada día de la travesía.

Tiene una pega ese diseño y es que a más de un padre le gustaría pilotar el Halcón Milenario, la nave espacial de Star Wars y uno de los grandes reclamos del Oceaneer Club, la sala de entretenimiento de los niños entre 3 y 12 años. Otra actividad popular es Experience The Force (Siente la Fuerza), en la que un maestro Jedi enseña a los chavales el poder de la Fuerza con ayuda de efectos especiales que hacen que las cajas leviten. De repente, irrumpen los soldados imperiales y el Jedi pedirá ayuda a los niños para salvar los muebles.

No todo tiene que ver con el espacio. También se puede jugar en el cuarto de Andy, de Toy Story, con todos sus personajes, hacer manualidades en el escondite de Tinker Bell o aprender a dibujar al Pato Donald, según las instrucciones originales que dejó escritas Walt Disney. A los más pequeños les esperan en la guardería y si son más mayores hay que elegir entre en el club de los preadolescentes o de los adolescentes, con planes (y videojuegos) para engancharlos a todos.

Espectáculos a bordo

El Dream está lleno de rincones que hay que ir descubriendo cada día. Un misterio aguarda casi en cada esquina (¡ojo con los cuadros, que tienen vida propia!). Una forma de explorar la nave de 340 metros de eslora es unirse a la Academia de detectives, un juego interactivo que invita a destapar a los culpables de tres casos distintos. También se puede hacer una ruta culinaria de restaurante en restaurante. Hay licencias miles para darse un capricho. Todos los pequeños, por ejemplo, se las ingenian para encontrar el autoservicio de helado. Es lógico porque hay que cargar las pilas entre baño y baño y entre tobogán y tobogán. Precisamente una de las señas de identidad del buque es una atracción acuática que emula los rápidos de un río a lo largo de 230 metros. En un momento dado, el tubo transparente de esta montaña rusa supera los límites del barco, situándose a 45 metros sobre la superficie del mar.

Otro de los grandes hits son las producciones musicales al estilo Broadway de la casa, como La Bella y la Bestia que cada noche reúnen a los pasajeros en un espectacular teatro que ocupa tres cubiertas de butacas y tiene una capacidad para 1.340 personas. También hay cine. Es la oportunidad de ver la última versión de La Sirenita, que se ha estrenado este verano en las salas de medio planeta.

Los botes amarillos

El diseño del Dream está inspirado en los barcos transatlánticos de los años 30 del siglo pasado, la edad de oro de los cruceros. Una de las costumbres de entonces que han recuperado es la de presentar a los pasajeros al entrar en el buque a modo de gran bienvenida. Una vez en el Atrio, el corazón social del barco, la técnica de la perspectiva forzada, igual que en los famosos castillos de los parques de atracciones, hace que todo ese interior art decó parezca mucho más alto de lo que es. También el exterior de un barco Disney es diferente. Sus enormes chimeneas rojas, el casco negro y los botes salvavida amarillos responden, claro, a los colores del famoso ratón. Cuando quisieron botar el primer barco, sin embargo, eso de los salvavidas de un color que no fuera naranja, como decía la Guardia Costera, era inconcebible... hasta que fueron disuadidos. Aún hoy las compañías de crucero pueden elegir sólo entre el naranja el amarillo Mickey Mouse.

Aniversario

Por el 25 aniversario de la naviera, el Dream redobla muchas de sus atracciones. Minnie, Pluto y compañía lucen nuevas galas a bordo y los fuegos artificiales rompen en la noche sobre la cubierta en varias ocasiones durante la travesía. Los itinerarios de este verano incluyen destinos del norte de Europa y las islas griegas, además de rutas por el Mediterráneo. El storytelling continúa en las excursiones en tierra. En la Toscana nació Pinocho, uno de los grandes clásicos de Disney basado en el libro del florentino Carlo Collodi. Desde el puerto de Livorno son muchas las posibilidades, desde pasar el día en Florencia a hacerse la foto de la torre de Pisa, después de haber aprendido toda su historia de manos de un guía oficial.

Roma queda más lejos del puerto de Civitavecchia, pero cómo resistirse a hacer un incursión en la Ciudad Eterna de carácter cultural o gastronómico. Y en Nápoles apetece todo. ¿Pasar un día de playa en Capri? ¿Visitar Sorrento para explorar la cuna del Limoncello? ¿Recorrer la costa Amalfitana en barco desde Salerno para descubrir algunos de los pueblos más bonitos del mar Tirreno?

Y qué pronto se acostumbra uno al trajín de un crucero. Todo el día de turisteo y al volver a la cabina te sientes como que estás de vuelta en casa. Es cuando empieza a sonar el silbido del barco al zarpar hacia el siguiente destino. Hay que afinar el oído. No es la bocina de un barco cualquiera, sino las siete primeras notas de la melodía When you wish upon a star, la banda sonora de Pinocho. El comienzo de otra aventura.