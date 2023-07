La reacción de Lucas Benvenuto luego de la entrevista a Jey Mammon

Jey Mammon se había alejado de la televisión y de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), luego de la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta.

El miércoles, el conductor reapareció en Intrusos y este sábado en Secretos verdaderos. En ambos ciclos de América, confirmó que a pesar de la controversia, se animará a participar de los Premios Martín Fierro que se realizan este domingo, con la presencia de importantes figuras de la televisión.

En medio de este contexto, Lucas publicó en sus redes sociales un contundente mensaje tras ver al músico una vez más en la pantalla chica.

“No quiero que me des un abrazo, es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y que escuches con atención sin que te intenten marearte. Quiero y necesito que los Derechos del Niño en Argentina dejen de ser vulnerados”, manifestó en una historia en su cuenta de Instagram.

“¡Los Derechos del Niño no se vulneran jamás, bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia! Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron. Sigo acá, Lu… Me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”, cerró Benvenuto.

El mensaje de Lucas Benvenuto

En el mano a mano con Luis Ventura, Jey aseguró que Telefe lo invitó a la gala de la fiesta de la televisión que se lleva a cabo esta noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero y que se sentará en la mesa de La Peña de Morfi, el ciclo que tiene una nominación en la categoría Mejor Programa Musical y compite contra Festival País (TV Pública), Pasión de Sábado (América) y Puente Musical (El Nueve).

“¿Y qué haces? ¿Murguita o vas al micrófono?”, le preguntó el periodista, haciendo referencia a si tomará la palabra o si se quedará por atrás junto a sus excompañeros. “¿Y yo que estaba haciendo, murguita el año pasado? Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Te quiero decir qué con esto. Yo no era uno que estaba ahí un ratito. Obvio que voy a hablar”, respondió Jey, aunque aclaró: “Pero no estoy con esto desafiando”.

Durante la charla, Mammon se emocionó al recordar que tuvo que hacerse cargo del programa tras la muerte de Gerardo Rozín, el creador del ciclo de Telefe. “Me hice cargo de un programa hermoso. Me puse un saco muy difícil de ponerse, que era el de Gerardo (Rozín). Yo me junté con la gente de la peña y les dije que es muy merecida esta terna”, señaló entre lágrimas.

“Me tocó hacerme cargo de un desafío muy difícil también. De hecho yo no había ido a Telefe a hacer eso. De repente pasó. Fue como una especie de serendipia... ‘vos viniste a hacer otra cosa pero mirá... vos podés decir que no, pero la verdad está todo dado para que vos te hagas cargo de La Peña de Morfi’ y así fue. Está muy bien nominada La Peña de Morfi y yo creo que tengo muchísimo que ver con ese año. Por eso te digo, no hice murguita en el programa ni voy a subir a hacer murguita en el escenario”, completó.

(Fuente: Teleshow)