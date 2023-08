En Recoleta esperaron agosto con 24 litros de caña con ruda

Luis Azula es de Corrientes, pero hace 40 años que vive en Buenos Aires. Cada 1 de agosto prepara caña con ruda gratis para convidar a quienes pasen por su local comercial en Recoleta.

“Tengo un pequeño local comercial y un día estaba escuchando que en la radio hablaban de cómo surgió la caña con ruda. Pensé por qué no hacerlo en Buenos Aires, entonces fui a comprar, la preparé y la convidaba a quien venía. Hice 5 y sucesivamente fue en aumento”, comenzó diciendo Azula en una entrevista al aire de Radio Libertad.

“El año pasado hice 24 litros y ahora tengo otros 24 más”, contó.

“A veces me dicen que le añada un poco de licor, pero la gente que la preparaba antes no tenía una licorería en la esquina para disfrazarla un poco, no estoy de acuerdo con agregarle otras cosas”, manifestó.

Además, especificó que se toman 3 sorbos en ayunas para quedar protegidos de los males.

“A los correntinos les quiero decir que no olviden estas tradiciones, los platos típicos, las costumbres del chamamé y si quieren pasar por acá a tomar un traguito, los esperamos con mucho gusto”, señaló.

“Buenos Aires me dio todo, pero nunca pude cruzar el umbral, siempre estuve en Corrientes. Me imagino el puente cargado de vehículos, nunca lo voy a olvidar”, expresó.