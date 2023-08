María Virginia Costa expone “Cauce” en el Espacio Plasma

En el Espacio Plasma del Centro Cultural Universitario de la Unne (Córdoba 794) será inaugurada el jueves a las 10.30 la muestra de fotografías “Cauce” de María Virginia Costa. Las imágenes que conforman esta obra están relacionadas con la artista y su vínculo con el río.

María Virginia Costa es licenciada en Comunicación Social (Fhum-Unne). Descubrió la fotografía desde muy chica, precisamente a los 16 años cuando en un cumpleaños de su abuela, un pariente llevó una cámara digital (las primeras de ese entonces) y se la dieron a ella para que saque fotografías: “Después encontré en mi casa un cámara analógica y me puse a investigar más de la cuestión técnica, tenía un compinche fotógrafo que se tomó el tiempo de darme una clase express para poder entender y ahí comencé con eso”.

Desde entonces realiza trabajos relacionados con la fotografía de modo freelancer que incluyen fotografía para emprendimientos, marcas, músicos, arquitectónica, registro de obras, retratos. También trabaja en el registro de festividades tradicionales y populares. Participó en algunas muestras tanto individuales como colectivas. “Cause” es la exposición de fotografías que se puede apreciar desde el jueves 3 de agosto hasta el 6 de septiembre en el Espacio Plasma del CCU (plasma del primer piso, Córdoba 794). En ella Virginia reúne fotografías que tienen que ver con el mundo acuático: “Al principio la idea era narrar de alguna manera el vínculo con el agua, primero yo lo pensé como una cuestión general más de todos, como uno se vincula con el agua mas allá de que uno lo sepa o no, porque desde que uno está en gestación digamos, esa cuestión acuática en el útero materno y después como uno se va desarrollando, nosotros más que nada viviendo al lado del Paraná. Después pasando las fotos y pensándolas, me di cuenta que tenía que ver con un vínculo íntimo que tengo yo con el agua, y como esa cuestión liquida tiene que ver más que nada no solamente con el agua como materia sino con el agua emocional”.

El agua es su elemento, su composición, la cuestión acuática va tomando cauce en su fotografía: “En las fotos uno ve cómo va tomando contacto ese cuerpo con el agua pero de una forma un contacto amoroso con el agua”. Para Virginia, llevar un registro de los días de la vida es fundamental, la fotografía es su forma de vida: “Yo no confío mucho en mi memoria pero si en las imágenes y las fotografías y además es como dejar registro de cómo uno ver las cosas en ciertos momentos, no me imagino la vida sin sacar fotos, de la forma que sea”.

(VAE)