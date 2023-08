El problema de salud que atraviesa Cinthia Fernández

tras su pelea con Andrés Nara y Oscar Negro González Oro en el programa Nosotros a la mañana. Sin embargo, este lunes, la mediática faltó al programa y usó sus redes sociales para contar del

"Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud", explicó Cinthia en historias de Instagram.

A raíz de esto, Ángel de Brito contó en LAM lo que le pasó a su ex angelita. "Tiene un pequeño problema de salud, fácil de solucionar, es quirúrgico", comenzó diciendo el conductor del ciclo. "Tiene que hacer prequirúrgico, mañana tampoco va a estar (en el programa). El miércoles se tiene que operar. Es una cosa ginecológica, nada grave", explicó.

Ahí, Ángel afirmó que Cinthia lo autorizó a contar de qué se trata la intervención. "Estaba con un poco de hemorragia por el DIU (Dispositivo intrauterino)". "Se le debe haber corrido de lugar", acotó Yanina Latorre. "Se lo tienen que reacomodar", dijo el presentador.

Además, indagando contó que "un productor no le creía". "Le tuvo que mandar todos los estudios, las órdenes", dijo. Nazarena Vélez agregó: "No sabés lo doloroso que es tener mal el DIU".

"Encima que se siente maltratada (por su cruce con Oscar Negro González Oro), el productor no le cree que se tiene que operar... se toma toda la semana Cinthia Fernández", cerró Ángel.

Fuente: Minuto uno