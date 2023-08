La Jenny: polémica con el artista correntino en Uruguay

Una polémica se generó en las últimas horas con el actor correntino en Uruguay, donde llegó a presentar su espectáculo "La Jenny Tour" en el Teatro Uamá de Carmelo.

Medios locales señalaron que el director del teatro Jorge Vasallo le prohibió volver al teatro y actuar en otros teatros de Colonia.

"Mientras yo esté a cargo de los teatros no me vas a pisar ningún teatro", le dijo según relataron testigos presentes.

El incidente se produjo cuando Vasallo pretendió que algunas personas se sacaran una foto con el actor y humorista, que es furor en la redes.

El actor le dijo que en los pocos minutos que hay entre las dos funciones, debía prepararse para el segundo show, y que una vez finalizada la función se sacaría las fotos, respuesta que generó la ira del funcionario municipal, consignó el portal uruguayo El Observador.

Según las versiones recogidas, Vasallo le dijo mientras él sea director "nunca más podría entrar a un teatro municipal".

Iturriaga expresó su sorpresa luego ante un grupo de fans que lo habían ido a ver: "Nosotros nos manejamos siempre en familia, con mucho respeto, y ahí el director (por Jorge Vasallo) se portó muy mal con nosotros. Yo nunca me acerqué a él, él nunca se acercó a mí, ni siquiera nos saludamos, yo no sabía quién era, empezó a gritar, a insultar, de que él era no sé quién ahí. La verdad que cuando hablé con la gente que estaba esperando para la foto les dije, la vida es una rueda. Uno a veces puede estar arriba, a veces abajo", intentando buscar una explicación.

"Me cayó muy mal, eso no se lo quiero transmitir a nadie, ni a mi público, mucho menos a mi familia, ni a mi equipo. Así que esa clase de gente prepotente, que arruina todo, porque la verdad termina arruinando todo, el arte, el lugar como entidad, todo termina. Y eso tiene que desaparecer. Y creo, hay un montón de cosas que van cambiando porque gracias a que van cambiando, vamos aprendiendo. Desde el humor para un montón de cosas, a mí me toca desde el humor, decir esto va o no va. Esas cosas también tienen que dejar de pasar, que una persona pueda manejar todo de esa manera", agregó.

El intendente Carlos Moreira ordenó iniciar un sumario a Vasallo y separarlo del cargo mientras se lleva a cabo la investigación.

Con información El Observador