Beltrán fue transferido a Fiorentina por 20.000.000 de euros

La dirigencia de River Plate concretó la venta del delantero de 22 años Lucas Beltrán al club Fiorentina, de Italia, por un monto cercano a los 20 millones de euros, y el cordobés viajará hoy rumbo a Europa para cerrar todos los detalles de la incorporación a su nuevo equipo.

Una oferta de última hora inferior en cifras de la Roma llevó al club donde es ídolo secular Gabriel Batistuta a apretar el paso en las últimas horas para concretar la incorporación de Beltrán ya entrada la madrugada del viernes en Italia.

La operación, según adelantaron fuentes riverplatenses, incluye bonos y variables para alcanzar esa cifra que no es la de la cláusula de rescisión, que es de 25.000.000 de euros.

En Fiorentina el rubio atacante se reencontrará con el ex riverplatense Lucas Martínez Quarta y tendrá como compañeros al ex Rosario Central, Gino Infantino y al ex Argentinos Juniors, Nicolás González.