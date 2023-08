No seamos bobos, vayamos a votar

Luego de finalizada la dictadura militar en 1983, los argentinos vivimos una inolvidable primavera democrática. Raúl Alfonsín, el candidato que fuera electo Presidente aquel año, recitaba el Preámbulo de la Constitución desde el balcón del Cabildo frente a una multitud extasiada en la Plaza de Mayo, ávida de participar políticamente. En aquella primera elección general de la nueva etapa democrática, votó más del 85% de los ciudadanos y ciudadanas habilitados.

Lo mismo sucedió en la elección presidencial de 1989. En la década de 1990 la participación se sostuvo en el orden del 82%, para descender luego por debajo del 80% hasta 2015. En 2019, solo el 76,4% votó en las PASO, mientras que en las elecciones generales lo hizo más del 80%.

Esta afluencia de votantes es muy alta si se la compara con la de otros países. Por ejemplo, en Chile, solo votó el 47,6% de la ciudadanía en la elección presidencial de 2022. Sin embargo, es necesario señalar que en esos casos el voto no es obligatorio, como sí lo es en nuestro país, donde los que no sufragan sin tener una causa justificada reciben una sanción.

Es por ello que preocupa particularmente el descenso de los niveles de participación que ha tenido lugar desde 2021, cuando solo el 67,78% votó en las PASO y el 71,39% lo hizo en las elecciones generales. Las elecciones a gobernadores provinciales de este año encienden más luces de alarma: la partición electoral bajó en 14 de 16 provincias alcanzando en algunos casos casi el 40% de abstención y sumando alrededor de 5.350.000 personas en total. Si esta tendencia se sostuviera en las elecciones generales, son muchos los riesgos que corremos colectivamente.

Sin embargo, también hay una nota más optimista en medio de este contexto desconcertante: según la encuesta de Latinobarómetro que se realiza en 17 países de la región, mientras que en América Latina en su conjunto el porcentaje de personas que cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno descendió del 49% en 2020 al 48% en 2023, en Argentina ese número se incrementó de 55% a 62%.

Si bien este dato no es suficiente para enunciar una hipótesis concluyente, podría sugerir que el creciente abstencionismo electoral no se debe al incremento de sectores antidemocráticos, sino a un alto nivel de frustración con la performance del sistema, el liderazgo político y la oferta electoral, así como a un profundo escepticismo respecto de la relevancia del voto propio para cambiar la suerte del país, su política y su economía, de modo que sea significativo para la vida de cada uno.

Solo 26 de 203 países tienen voto obligatorio en el mundo (el 13%). La excepcional obligatoriedad del voto en Argentina puede pensarse y justificarse, no teniendo en mente la excitación de momentos como el de la alegría colectiva de 1983, sino tiempos de posible desencanto, alienación y pasividad de la ciudadanía. Cuesta imaginar que quienes votaron en 1983 lo hicieron por temor a las multas. Sin embargo, como la sanción prevista no parece ser suficiente para animar a la gente a ir al cuarto oscuro, probemos apelar a las razones por las que debemos votar. La mayoría de esas personas, asumiendo que no son ni anarquistas ni antidemocráticas, es probable que no voten porque no ven el sentido de hacerlo.

Esta reacción es explicable: ¿cuál sería el beneficio para mí de votar? ¿Va a cambiar en algo mi vida si lo hago? Sin embargo, el ejercicio del acto de votar no puede ser pensado desde la racionalidad individual de cada uno luego de realizar un cálculo de costo-beneficio estimando qué probabilidades hay de que mi voto cambie la suerte de una elección o el contexto general que me agobia.

Votar, como contribuir a la preservación del medioambiente reciclando la basura del hogar, cumplir con las leyes de tránsito o pagar impuestos, son actos que solo tienen sentido si los realizamos colectivamente. Como sucede en otros casos de la denominada “anomia boba” (ver Un país al margen de la ley, de Carlos Nino), el cálculo racional individual de no votar, cuando es realizado por millones de personas, también racionales en esos mismos términos individuales, los terminan perjudicando. Es un acto autofrustrante, irracional en términos colectivos.

Son sus voces y la de los sectores a los que pertenecen las que no serán tenidas en cuenta por los políticos, quienes solo prestarán atención a aquellos que sí se movilizan y votan.

Este tipo de dinámica produce un círculo vicioso de exclusión e invisibilización de los problemas que aquejan a diversos sectores de la población, incluso muy numerosos. Vale recordar que antes de la Ley Sáenz Peña, de 1912, por la que el voto se volvió obligatorio (mas no universal), la política no prestaba la debida atención a las preferencias de la mayoría de la población que no concurría a votar anticipando el fraude y la subestimación de sus intereses. Lo mismo podría decirse de las agendas relacionadas con los derechos de las mujeres, cuyo reconocimiento actual sería impensado si no fuera porque a partir de 1951 pudieron ejercer su derecho al voto.

La baja afluencia de votantes no solo afecta la legitimidad del futuro gobierno y la del propio sistema democrático, sino que socava la posibilidad de que nuestra voz sea escuchada y que la calidad de las decisiones democráticas sea mejor, pues a menos perspectivas representadas en el debate público, peor será la calidad de las decisiones tomadas.

Por eso, no seamos “bobos”, en el sentido "nineano" del término, y ejerzamos nuestro tan duramente conquistado derecho al voto para que todas las voces sean oídas y, eventualmente, atendidas.

* Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo