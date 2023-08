Sangría de casi $ 500 millones en el Banco Central

Las últimas medidas para contener el dólar empezaron a mostrar sus límites. Sucede que ni el dólar agro ni los controles a las importaciones evitaron que el Banco Central (Bcra) acelerara la pérdida de divisas. Así, en solo tres días, las reservas brutas se redujeron en US$ 480 millones, en medio de la fuerte dolarización en vísperas de las elecciones de mañana.

Los recursos del Bcra alcanzaron este miércoles los US$ 23.889 millones, por debajo de los $ 24.371 millones del viernes. Es el menor piso en 17 años, mientras que las reservas netas se mantienen negativas hace tres meses, y hoy se encuentran en torno a los US$ 10.000 millones. Son niveles que generan incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para resistir una devaluación después de las Paso.

El deterioro en los últimos días refleja la insuficiencia del paquete aplicado en las últimas tres semanas: esto es, una devaluación impositiva, el dólar agro a $ 340 y el recorte de las importaciones, a lo que luego se sumaron restricciones a los dólares financieros y nuevos operativos en la city este miércoles y jueves, con un blue que subió a $ 602.

Desde el comienzo del último dólar agro, se liquidaron US$ 1.877 millones y el Bcra efectuó compras netas por US$ 1.175 millones, equivalentes al 62% del total, según Cohen. Pero en las últimas ruedas la oferta de divisas se redujo a valores mínimos, lo que interrumpió las compras del Central y lo llevó a vender unos US$ 200 millones en el mercado de cambios.

Sebastián Menescaldi, directo adjunto de EcoGo., indicó al respecto que “bajó bastante la liquidación, entonces el Bcra pierde más divisas que lo usual, hay una expectativa de que quizás después del 14 el Gobierno debe hacer cosas para conseguir el desembolso del FMI”.