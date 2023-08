En Bella Vista se define la Liga Provincial Femenina

La segunda edición de la Liga Femenina de Clubes de Fútbol, reservada para la primera división, se disputará este sábado en la ciudad de Bella Vista. La final, que dará inicio a las 15, será protagonizada por San Lorenzo de Monte Caseros e Iberá de Ituzaingó. En la oportunidad estará en juego la Copa Challenger Cristina Sandoval.

El equipo de Monte Caseros, que ganó el certamen el año pasado, viene de eliminar en semifinales a Central Goya con un resultado global de 3 a 2, mientras que las chicas de Ituzaingó eliminaron en la misma instancia a Victoria de Curuzú Cuatiá con tiros desde el punto del penal.

Oficial capitalino

También este sábado, en la capital provincial se disputará la décimo quinta fecha del torneo Oficial Femenino de primera división. El programa de partidos para s el siguiente:

Cancha de Sportivo:19: Empedrado vs. Ferroviario, 20:15 Sportivo vs. Robinson y 21:15 Barrio Quilmes vs. Popular.

Cancha de libertad:19: Boca Unidos vs. Curupay, 20:15 Mandiyú vs. Libertad y 21:15 Peñarol vs. Yaguareté.