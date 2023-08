La interna entre Nicole Neumann e Indiana Cubero: la nena no quiere ver a su mamá

Laura Ubfal aseguró en Intrusos que Indiana Cubero no quiere ver a su mamá, Nicole Neumann, de quien estaría distanciada desde hace meses: “La nena no quiere ver a la madre”.

“La justicia está intentando revincular a la madre con la hija con profesionales de por medio. Hubo un primer intento y la que no se presentó fue Indiana”, dijo Maite Peñoñori por su parte avalando lo que contó su compañera.

“Nicole se presentó pero Indiana no”, sumó la panelista y Ubfal sentenció: “Las reuniones de los miércoles no existen por que Indiana no la quiere ver y por eso Nicole no la está viendo”.

QUÉ HABÍA DICHO NICOLE NEUMANN SOBRE EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE INDIANA CUBERO

En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, Nicole Neumann había contado “Estamos viendo qué hacer por sus 15. Siempre se supo que a ella no le gusta estar mucho en el centro”.

“Estoy tratando de convencerla de que no deje pasar este momento, pero entiendo también que no debe ser fácil vivir una situación así con todo lo que está pasando”, continuó.

“La acompaño y se hará lo que ella desee y le haga bien en este momento”, cerró Nicole Neumann sobre el cumpleaños de 15 de Indiana Cubero.

