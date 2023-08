La FDA aprobó la primera píldora para el tratamiento de la depresión posparto

La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó hoy la primera píldora para tratar la depresión que sufren algunas mujeres después de dar a luz, un avance que se espera que mejore el diagnóstico y la atención de un trastorno que afecta a unas 500 mil estadounidenses cada año.

La llegada de un bebé trae aparejada una serie de emociones como el amor, la alegría y la esperanza. Pero también puede generar sentimientos de frustración y tristeza. Los altibajos de ánimo son comunes en los primeros tiempos luego de dar a luz, a raíz de los grandes cambios físicos y emocionales que traen consigo el nacimiento y el cuidado de un hijo. Sin embargo, para muchas mujeres, los sentimientos de depresión y ansiedad pueden opacar la bienvenida al nuevo bebé de la familia.

Según un estudio, llamado “Zuranolona para el tratamiento de la depresión posparto”, publicado en The American Journal of Psychiatry, la zuranolona alivia los síntomas depresivos en tan solo tres días. Se trata de la primera píldora específicamente diseñada para tratar la depresión posparto.

La píldora, zuranolona comenzará a comercializarse en Estados Unidos bajo la marca Zurzuvae, fue desarrollada por Sage Therapeutics, un laboratorio de Massachusetts que la produce en asociación con Biogen. El fármaco estará disponible en ese país para que los profesionales puedan recetarla después de que la FDA complete una revisión de 90 días requerida para las drogas que afectan el sistema nervioso central, informó el laboratorio.

Según publicó The New York Times, los ensayos clínicos mostraron que el fármaco tiene una acción rápida, ya que comienza a aliviar la depresión en solo tres días, un tiempo más rápido que los antidepresivos generales. Además, según los estudios, el medicamento se toma durante dos semanas y no durante meses.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos 1 de cada 10 madres sufre depresión post parto. “Al menos” significa que es una enfermedad subdiagnosticada. Hay dos razones por las que muchas no piden ayuda. El estigma que significa tener una enfermedad vinculada a la salud mental es una. La otra es que la depresión se produce en el supuesto “momento más feliz de tu vida”.

No hay que confundirla con el llamado “baby blues”, esa “montaña rusa emocional” que viven el 80% de las nuevas madres. El “baby blues” suele durar semanas, la depresión más de un año. El primero se atenúa con el tiempo, la depresión puede escalar hasta el rechazo por el hijo e incluso pensamientos sobre hacerse daño y dañar al hijo.