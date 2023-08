El Boletín Epidemiológico Nacional número 657, correspondiente a la semana epidemiológica 23 de este año, nos alertaba que durante el año 2022 se habían confirmado 237 casos de meningitis bacteriana, de los cuales 24 fallecieron. Este aumento respecto a años anteriores está relacionado con bajas coberturas de inmunización (algunos padres que no vacunaron a sus hijos), con serotipos (variantes del virus) de neumococos no incluidos en la vacuna y con la infección por meningococo B en niños menores de 5 años, cuya vacuna aún no está en calendario nacional en la Argentina.