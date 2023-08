Buenos precios en el remate mensual de Rosgan

Con una oferta de 9.300 cabezas, el Rosgan realizó el pasado miércoles su primer remate del mes de agosto. Una colocación ágil y con incrementos de valores del orden del 30% respecto del anterior remate mensual del mercado, con los nuevos precios de la invernada ya establecidos en la plaza.

Según consideraron desde el mercado ganadero, “todos en la cadena de ganados vemos con buenos ojos la recomposición tanto del gordo como de la invernada. En un país con una inflación anual del 115%, estar un 40% por debajo en términos reales expresa una descapitalización fenomenal de los criadores y engordadores”, señalaron.

Asimismo, consideraron que la corrección de precios al alza “trajo una bocanada de aire fresco a un sector que hasta ahora había sido el ancla que permitía mostrar índices de precios al consumidor apenas desacelerado. La realidad puso las cosas en su lugar y en el término de un mes el incremento de precios en la invernada dio un promedio del 35% por arriba de los primeros días de julio”.

“En este proceso de recuperación de precios tan necesarios, todavía no finalizó claramente la variable que marcó todo este año: la falta de lluvia sigue siendo importante y “El Niño” aún no ha aparecido. Esto se evidencia en varios espacios territoriales continúan sacando animales debido a que la pastura no se repone definitivamente. Las lluvias darán, cuando lleguen, un plus de precios que se notará en la restricción de oferta de este segundo semestre”.

En este marco se llevó a cabo el remate de agosto en Rosgan, mostrando una recuperación asentada en la fortaleza de la demanda. “Aunque todavía no se ha recuperado todo lo perdido en términos reales, este cambio de expectativas era lo que necesitaba la ganadería para seguir apostando a la producción”, señalaron.