Talleres ganó y clasificó como último pasajero a octavos de final

Talleres, que venció a Curupay por la mínima diferencia, aprovechó la derrota de San Jorge a manos de Dr. Montaña, para quedarse con la última plaza a los octavos de final, al cerrarse en la víspera la séptima fecha de la segunda rueda, última de la etapa clasificatoria del torneo de Primera División “B” del fútbol capitalino.

El equipo portuario se impuso al conjunto maderero, clasificado de antemano a la instancia decisiva del certamen, con gol de Emanuel Zalazar, en un partido que se disputó en cancha de Libertad.

En tanto que en cancha de Boca Unidos, Dr. Montaña se aseguró el N°1 de la fase regular al superar por 4 a 2 a San Jorge, en un emotivo encuentro que en los minutos finales tuvo tres goles.

Gerardo Gómez, de penal, le dio la tempranera ventaja a San Jorge, pero el líder lo dio vuelta con tres goles consecutivos de Franco Morínigo y el restante de Héctor Chávez, mientras que Enzo Ayala descontó para el conjunto “santo”.

En el otro partido de la jornada disputado en cancha de Sportivo, Barrio Quilmes se impuso a Villa Raquel por 3 a 2.

La fecha, en la que quedaron libres Juventud Naciente y Curupay, inició el viernes con la goleada de Independiente sobre Invico por 6 a 0; Robinson superó a Deportivo Popular por 3 a 2, y Peñarol hizo lo propio sobre Alumni por 1 a 0.

Octavos de final

Con estos resultados, los cruces de octavos de final serán: Dr. Montaña (1) vs. Talleres (8); Independiente (2) vs. Curupay (7); Libertad (3) vs. Peñarol (6); y Juventud Naciente (4) vs. Barrio Quilmes (5).

Las series se jugarán a partido y revancha, sin ventaja deportiva.

Los que resulten airosos avanzarán a las semifinales del certamen.

En esta instancia ya está determinado que el equipo que pase entre Dr. Montaña y Talleres enfrentará al ganador de Juventud Naciente y Barrio Quilmes.

En tanto que el vencedor de Independiente-Curupay se medirá con el ganador de Libertad-Peñarol.