Bullrich dijo que ganó la interna de JxC a nivel nacional: "Larreta me felicitó"

Patricia Bullrich confirmó que le ganó la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional.

Si bien por el momento no hay datos oficiales, la ex ministra de Seguridad aseguró: "Larreta me llamó y me felicitó".

Además, en diálogo con TN, Bullrich sostuvo que ambos subirán al escenario del búnker.

Ambos precandidatos a presidente, se mostrarán juntos en el predio Parque Norte, ubicado en Cantilo y Guiraldes, en la Costanera Norte la Capital.