Sobre el faltante de boletas

El juez federal Juan Carlos Vallejos aclaró ayer que no hubo denuncias por faltantes o robo de boletas.

“Es importante aclarar que nosotros no recibimos ninguna denuncia por robo de boletas. Sobre el faltante sucede que muchos partidos no tienen fiscales, entonces en las urnas llegan solo 50 boletas, es decir 50 votos, y una vez que se acaban se tienen que reponer, pero al no haber fiscales no hay quien lo haga. Eso pasó mucho”, dijo el juez.