Psiquiatra correntino en la Feria del Libro de la Unne

Alejandro Bovino Maciel presentará dos títulos en la Feria del Libro de la Unne que abrió sus puertas hoy en el Centro Cultural Nordeste, Arturo Ilia 355 Resistencia. El psiquiatra y escritor correntino radicado en Buenos Aires dirá presente el 19 de agosto con el lanzamiento de la novela "El rey prófugo de Portugal" y el ensayo "Los sueños de la eternidad".

Editados por De la Paz, el autor llega a Resistencia para participar de la primera edición de la Feria del Libro de la Unne el sábado próximo a partir de las 17 en el Centro Cultural Universitario de la casa de estudios.

El rey prófugo de Portugal

En una nota de crítica publicada en la Revista Letralia, (Núm. 393) de Venezuela, el escritor Luis Benítez apuntó sobre la novela: Bien resume el sentido genuino de este episodio el autor argentino en su novela “El rey prófugo de Portugal”: “Una escuadra de quince barcos fletados de Lisboa en noviembre de 1807 trasplanta el gobierno lusitano llevándose el poder, que siempre es un símbolo, a las tierras del Brasil que pasan de ser colonias a ser la primera metrópoli sudamericana. El príncipe regente desembarca el 22 de enero de 1808 en Bahía de Todos los Santos y se instala en Río de Janeiro poco después”.

Esta “fuga obligada” del irresoluto monarca portugués es la médula misma del extenso relato magistralmente documentado y escrito por Bovino Maciel, ducho veterano en el subgénero de la ficción histórica, como lo acredita su extensa trayectoria autoral, antes y después de disfrutar y compartir la amistad y el trabajo conjunto con uno de los más grandes escritores de nuestra lengua, el paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005).

Los sueños de la eternidad

Los sueños de la eternidad, será presentada junto a Luis Polo y es el primero de una serie de seis volúmenes. El prologuista de la obra, el profesor Oded Balabán titular de Filosofía de la Universidad de Haifa, Israel, escribe: “El autor le dedica mucha meditación al mundo cristiano. Mejor dicho, al mundo de la dirigencia cristiana, a la Iglesia católica. La describe como plasmada de temporalidad histórica. Pero el contenido de sus discusiones a puertas cerradas, de sus congresos de eruditos, sus concilios, contradicen la temporalidad o la trascienden.

¿Cómo conviven lo temporal terrenal con lo celestial eterno que habita sus pensamientos? ¿Tan distantes puede estar el pensamiento y lo real en el que está encarnado? Estas cuestiones serán el hilo conductor de la presentación que, de un modo informal, será una conversación entre el autor, el presentador y el público.

El autor

Alejandro Bovino Maciel es médico psiquiatra egresado de la UBA, actualmente reside en Buenos Aires. Ha publicado en Paraguay, Brasil, Ecuador, España y Francia. También ha residido en el hermano país de Paraguay. Inquieto y curioso, Bovino Maciel nunca escribe sobre la misma temática, de allí la diversidad de tópicos sobre los que rezan sus libros.

“Las obras que voy a presentar son bien disímiles entre sí, pero podría haber un punto de diálogo si se quiere, ya que en “El rey prófugo…” hay mucho del pensamiento de lo que fue el siglo XVII, luego de la Revolución francesa, se replantean temas sobre qué es la política, qué es el poder, qué es el estado, qué es el gobierno, etc. El tema del pensamiento para mí es fundamental, no me gusta contar historias tontas”, afirma Bovino.

Alejandro escribió también para el teatro, editando “Teatro Político I, II y III”, y viene de estrenar “una obra mía que se llama “La fábrica de la verdad” acerca de un diario de derecha que es una usina de fake news sobre la izquierda”, relató el prolífico autor.

