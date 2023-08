Sofía Calzetti habló de su pelea con el Kun Agüero

Sofía Calzetti rompió el silencio sobre la separación del Kun Agüero en una nota con Socios del Espectáculo. Al ser abordada por Santiago Riva Roy a la salida de la peluquería, la modelo se mostró reacia a dar detalles sobre lo que había pasado con el exfutbolista, pero generó rumores de reconciliación.

Después de que el notero le insistiera para que hablara con él, Sofía contó que estaba apurada porque iba a festejar su cumpleaños en una cena con amigas y estaba llegando tarde. “Estoy muy bien. Perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”, dijo cuando el cronista le preguntó por el final de su relación con el exdeportista.

Intentando retener a la entrevistada, Riva Roy le consultó cómo iba a celebrar: “Estoy modo tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes”. Acto seguido, el periodista quiso saber cómo estaba atravesando la ruptura. “Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien. No sé si estamos juntos, pero estamos bien”, aseguró la joven y generó rumores de reconciliación. Al final de la nota, le dedicó unas cálidas palabras a su ex: “Es lo máximo Sergio, ustedes lo conocen”.

Fuente: TN