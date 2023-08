Estefi Berardi reveló nuevos detalles de la salud de Chano Charpentier

Estefi Berardi contó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) cómo está Chano Charpentier de salud tras la última internación.

“De salud está súper bien, hace cinta en la casa, todos los días corre un rato”, dijo la panelista en el programa matutino sobre el reconocido cantante.

“Y con el tema de las drogas, ¿cómo anda?”, indagó Carmen Barbieri y Estefi contestó: “Está limpio y muy contenido. Con Tan Biónica acordaron no dar notas”.

“Está preocupado porque esta semana es el juicio”, contó la panelista de Mañanísima respecto de la denuncia que Bora le hizo en 2016 y se reabrió en el 2018.

Entonces, agregó: “Él me dice, ‘por más que yo sé que soy inocente y no tengo dudas de eso la situación es espantosa, nunca en mi vida me pasó algo así'”.

