El Chino Darín se sinceró sobre su noviazgo a distancia con Úrsula Corberó

Desde hace siete años vive el Chino Darín un romance con un océano de por medio con Úrsula Corberó. Afianzadísimos en su noviazgo, el hijo de Ricardo Darín se sinceró sobre cómo superaron los celos en su relación de larga distancia.

El actor contó en Socios del espectáculo que no está instalado en España, pero que la actriz es un apoyo sobre todo cuando tiene que interpretar en el país europeo a un español nativo. “Úrsula me ayuda, pero trato de trabajarlo afuera para no volverla loca”, contó.

“Me ayuda a entender cuando estoy captando algo bien o algo mal. Me sirve de alarma para corregir algunas cosas”, destacó, en el ciclo de eltrece para contar cómo enfrentan una relación separados físicamente.

El Chino fue rotundo sobre el amor a distancia en su noviazgo con la figura de La casa de papel. “Sí, se puede. Hay que quererse mucho”, aseguró, rotundo y se sinceró sobre los celos.

“Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar con el otro y que el otro esté compartiendo con otra gente”, expresó, a pura honestidad.

“Tiene más que ver con eso, me parece, más que con cierta ausencia. Creo que lo hemos aprendido a llevar bien”, concluyó.

Fuente: Cuidad Magazine