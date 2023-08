Corrientes: así funcionarán los servicios municipales el 17 y 21 de agosto

La Municipalidad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los distintos servicios de las diferentes área éste jueves 17 y el feriado nacional del lunes 21 de agosto en conmemoración por el 173º aniversario del pase a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunicó que el servicio de recolección de residuos se brindará normalmente tanto el jueves como el lunes en todos los sectores de la ciudad.

El servicio que se brinda a través de los Puntos Verdes también funcionará normalmente, mientras que habrá guardia de barrido, inspecciones, y estarán disponibles los operativos especiales con personal de fines de semanas y feriados.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) abrirá sus puertas normalmente éste jueves, de 7,15 a 16, en la sede de avenida La Paz al 2400, pero no atenderá el próximo lunes.

La Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencia (CEL) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) no atenderán este jueves 17, no el lunes 21 de agosto; y en ambos días no habrá cobro por estacionamiento medido.

Tanto el Mercado de Abasto (El Piso), como el Mercado de Productos Frescos, estará abierto al público el jueves como el lunes, sólo por la mañana (de 7 a 13); mientras que los paseos de compras de El Piso, Zona Norte (San Gerónimo), Ex Vía, Av. Pomar (frente al Hipermercado) trabajarán ambos días normalmente, de 8 a 21.

La actividad de las Ferias de la Ciudad será normal éste jueves, de 8 a 13, en plaza La Cruz (Salta y Belgrano) en el barrio del mismo nombre, mientras que el lunes no habrá actividad.

GUARDIAS

El Tribunal Municipal de Faltas tendrá una guardia éste jueves y el lunes venidero, de 8 a 16, pero sólo para trámites abreviados por retiro de vehículos de la vía pública.

La Dirección General de Defunciones atenderá en la oficina de calle 25 de Mayo 1132, en horario de 7 a 19, para trámites relacionados con inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente.

En tanto que los cementerios San Juan Bautista del barrio Virgen de los Dolores y San Isidro de Laguna Brava abrirán sus puertas, de 7 a 19, para visitas e inhumaciones.

Los Centros de Informes Turísticos funcionarán tanto el jueves como el lunes próximo con el esquema de guardias de fines de semana y feriados. En la plaza Vera, el horario de atención será de 8 a 21, en la plaza Cabral, de 7 a 21, y en la Terminal de colectivos, de 8 a 20.

Hay que recordar que Punta Tacuara permanece cerrada por obras, y por lo tanto el servicio de Eco Bici se encuentra suspendido.

Cabe señalar que también habrá guardias en las áreas operativas en Tránsito, Transporte y Guardia Urbana.