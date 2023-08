Cómo es el acuerdo de Rodrigo de Paul y Camila Homs para el Bailando 2023

fue confirmada para participar en ely ahora se conocieron los detalles del acuerdo con su expareja,

“Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. El pedido de De Paul fue no exponer a los chicos. Eso fue apelado por Camila”, sostuvo el aboagado Mauricio D’Alessandro.

“Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión, Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos y las redes no son buenas para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos", indicó y opinó: "A mi me pareció bastante sensato, no es un problema con Camila”.

“Él cree que les va a hacer mal, Camila que baile lo que quiera, que hable de sus hijos, el tema es no exponerlos ni exhibirlos, son dos chicos hermosos, lo que dice Rodrigo es que lo que nos hace mal a Camila y a mí que es la exposición pública que los dos tenemos claramente también le tiene que hacer mal a mis hijos así que pidió eso y la Justicia se lo dio”, agregó el abogado antes de seguir dando más detalles.

Fuente: Minuto uno