Milei volvió a responderle a Pampita y otra vez ninguneó a Lali Espósito

continúa de raid mediático tras ser el candidato más votado en las, al punto tal que este miércoles hasta fue entrevistado por, donde le respondió ay volvió a chicanear a

La modelo y conductora había mostrado su preocupación por las propuestas e ideas del líder libertario. Consultado por el cronista del programa de Ángel de Brito, se refirió concretamente a sus declaraciones sobre la libre portación de armas.

"En términos de armas no estamos haciendo una propuesta particular. Hay una ley, muy buena, pero que no se aplica. Hay un sistema y una ley que fue aprobada por el Congreso", le respondió Milei a Pampita, y arremetió: "Pareciera que se guiaran más por chimentos de peluquería".

Luego, cuando le recordaron el descargo que hizo Lali tras recibir críticas e insultos en las redes sociales, el candidato de La Libertad Avanza volvió a ningunearla. "Ahora sé que canta", señaló.

Fuente: Minuto uno