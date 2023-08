Jueza sugirió a un abogado que se capacite en cuestiones de género

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, doctora Carolina Macarrein le sugirió a un abogado que realice una adecuada capacitación en género y el respeto por los derechos de las mujeres, por avalar el discurso ofensivo y humillante de un hombre hacia la madre de un niño en el marco de un proceso de filiación.

La magistrada consideró que las expresiones del hombre responden a prácticas patriarcales históricamente convalidadas, pero que en la actualidad no son avaladas.

En este marco, en un escrito realizado luego de que quedara firme la filiación del pequeño, que se realizó en tiempo récord priorizando el interés superior del niño, la doctora Macarrein advirtió y sugirió al padre que en futuras presentaciones se abstenga de manifestar expresiones estereotipadas que no “hacen” a su “derecho a defensa”, por el contrario, reflejan un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer.

Dichos ofensivos

En su presentación el padre del pequeño utilizó una serie de términos totalmente discriminatorios hacia la madre que no tenían relación alguna con la causa y que no sumaban nada.

Por ejemplo, lo siguiente: “… Si es verdad que conozco a la accionante XXX, ya que mantuvimos un “affaire furtivo”… nos veíamos esporádicamente y producto de esos “accidentes que suceden, es que la actora quedó embarazada”. Y agregó: “… yo nunca he tomado la seriedad de la circunstancia, porque no creí que ese embarazo podía ser mío, (...) hasta que la producción y resultado de la muestra genética ha dado la compatibilidad de paternidad y dado ello, reconozco y me hago cargo de la filiación”.

Ante esta presentación, la doctora Macarrein consideró que la terminología utilizada refleja y evidencia un manifiesto menosprecio hacia la madre de su hijo y fue una decisión de él relacionarse con ella.

“Ese posicionamiento resulta androcéntrico, lo cual deviene intolerable en los tiempos que transcurren especial y personalmente para esta magistrada; y constituye un supuesto de violencia simbólica consagrada en el art. 5 inc. 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres”, subrayó la magistrada.