Unión de Goya se alista para recibir a Colón

Los equipos correntinos atraviesan la semana previa al inicio del Torneo Prefederal que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia. Uno de los protagonistas será Unión de Goya, que el próximo domingo, en el arranque de la competencia, recibirá a Colón de Corrientes. El encuentro tendrá lugar desde las 20.

El lunes pasado, los conducidos por Agustín Rojas retomaron los trabajos intensivos, tras la victoria el pasado viernes ante Antorcha de Saladas en un partido amistoso que sirvió como preparación de cara al inicio de la competencia.

En el comienzo de la semana de trabajos, el profesor Andrés Tissera estuvo a cargo del entrenamiento. Durante la práctica el plantel cumplió con actividades física intensas, buscando la mejor puesta a punto. Luego, ya en cancha, Agustín Rojas, entrenador de Unión, empezó a elaborar sistemas y pasadas en la cancha, reforzando conceptos y trabajando sobre lo que vio que falta ajustar detalles tras el partido del viernes.

La semana continuará de este modo, con trabajos en cancha y trabajos físicos a la espera del debut, previsto para el próximo domingo a las 20 en La Catedral del Básquet ante Deportivo Colón de Corrientes capital, en la fecha de interzonales.

Además se le recuerda a los medios de prensa, que este jueves a las 20 horas en las instalaciones del club, se llevará a cabo la presentación oficial del equipo y del cuerpo técnico de cara al Pre-Federal 2023. En tanto que la comisión directiva del club, determinó que los precios de entradas para el certamen serán de 600 pesos las generales. Y hasta el viernes se venderán anticipadas a 500 pesos en la secretaría del club.

Se debe recordar que la primera fecha del Prefederal, también prevé los siguientes encuentros: Hércules vs El Tala, Córdoba vs Pingüinos, San Lorenzo vs General San Martín y Atlético Saladas vs Social Antorcha.