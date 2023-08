Julio Bárbaro bajó su candidatura presidencial

Julio Bárbaro, dirigente referenciado con el peronismo pero que competía en una de las listas internas del Frente LiberAr este miércoles anunció que debió bajarse de la carrera electoral como precandidato presidencial

El dirigente explicó que existieron irregularidades en la impresión de boletas de las tres fórmulas que se presentaban por el Frente LiberAr. Pese a las demandas de la jueza electoral, el partido no las presentó ni en el plazo final ni en la prórroga. "El presidente del partido se quería quedar con la plata. Esperemos que la jueza no se la asigne”. “El negocio de ellos es que vos vas de candidato, él cobra los millones de las boletas, y el negocio es muy rentable", precisó.

“La ley permite esta trampa en el sentido de que los partidos se van oxidando y los personajes que quedan no son políticos. Entonces, la ley tendría que obligar a que los candidatos puedan tener sus estructuras partidarias”, sostuvo Julio Bárbaro en AM 750, y analizó que “la lista única ya sacaría el curro de la multiplicidad de listas. A mí me llamaban personas para armar listas y prenderlas a la mía”. “Hay gente que se ha quedado con partidos como quien compra departamentos; lo mío era testimonial, yo no tengo nada”, sostuvo ayer.