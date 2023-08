Un padre denunció que su hija fue abusada en el baño de una escuela de Corrientes

Un padre denunció este lunes que su hija de 6 años fue abusada en el baño de la Escuela Primaria N°404 "Dr. Eduardo Wilde" de la ciudad de Corrientes.

Según el relato del hombre, la situación se dio el jueves por la tarde, cuando la menor pidió permiso para ir al baño.

En ese momento, la nena fue atacada por un chico que le "hizo callar, le tapó la boca, le tocó la cola", relató el padre.

La menor pudo escaparse y volvió al salón, pero no contó nada "por miedo y vergüenza", señaló el hombre que se identificó como José.

Posteriormente, la nena de 6 años le dijo a su papá que tenía dolores en la zona genital. "La mamá le revisó y tenía sangre en su ropa interior", dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

"En ese momento nos fuimos al hospital y nos dijeron que tiene un pequeño desgarro", contó José. La menor estuvo internada hasta este lunes.

En cuanto al supuesto agresor, la niña contó que es un nene "de 5to grado", pero todavía no está identificada.

Además, los directivos le dijeron que están a disposición, que "no me preocupe que hay cámaras que ellos van a mirar pero que les parece muy extraño porque la nena no dijo nada”.

Asimismo, José aseguró que realizó la denuncia en la División de Delitos Sexuales.