Los chicos del barrio 17 de Agosto se destacaron en los Mundialitos Barriales

En el marco de los Mundialitos Barriales, las Escuelitas de Fútbol de la Asociación 17 de Agosto Solidario y del Potrero de los Gurises, ambos del barrio 17 de Agosto, participaron con muy buen suceso en el mencionado certamen. En las categorías Sub 9 y Sub 12, se consagraron campeones de la Copa Pasión Libertadores, en tanto que en Sub 9 se alzaron con el título correspondiente a la Copa Yaguareté.

Los chicos que obtuvieron la Copa Yaguereté, fueron: arquero Uriel, Joaquín, Bautist, Francésco, Genaro, Lorenzo, Tiziano, Joaquín Rubio, Máximo, Jonás, Camilo, Bruno, Luciano , Guillermo y Nahuel .