Trabajan en la aplicación del bono pese a las resistencias

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren persuadió ayer a las cámaras empresarias que criticaron la medida que determinó el Gobierno nacional que obliga a las compañías a pagar una suma fija de 60 mil pesos para cada empleado en relación de dependencia, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal central empresaria. Al mismo tiempo, un grupo de provincias anticipó que no podrá pagarlo a sus empleados.

“Como empresario no entender que el poder adquisitivo es el único que mantiene el nivel de actividad, es un error muy importante. (El ex presidente Arturo) Frondizi decía que nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Podemos discutir las formas o los tiempos, pero el poder adquisitivo como motor de la economía es discutir la ley de gravedad”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa este martes en la que detalló las medidas que anunció Sergio Massa para pymes y monotributistas.

“Leí que algunos los consideran como una intromisión del Estado en la actividad privada. No los escuché decir lo mismo si damos créditos subsidiados. ¿Qué hubiese pasado si en 2020 (durante la pandemia) el Estado no actuaba? Se hubiesen muerto 50 mil pymes. No hay país del mundo desarrollado en estas crisis que significó la pandemia que no haya asistido a los sectores productivos”, continuó De Mendiguren.

“Hoy tenemos una obligación adicional de aportar. Porque esa ayuda nos la dio la gente, a través del Estado. Cuando hoy los argentinos nos piden un esfuerzo adicional para lograr estabilidad macroeocnómica, tenemos que acordarnos”, dijo el secretario de Industria.

Provincias

Las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires anunciaron que no abonarán la suma fija de $60.000.

El gobierno porteño que lidera Horacio Rodríguez Larreta explicó que ya ha concedido aumentos muy cercanos a la inflación este año, “con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales”, a los 160.000 empleados municipales, entre docentes, profesionales de la salud, policías y personal de la administración pública.

Y en la misma línea, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que la administración pública provincial mantendrá los aumentos pactados y no otorgará el bono extra.

De acuerdo a la iniciativa aún pendiente de reglamentarse en el boletín oficial, la liquidación por parte de los ejecutivos provinciales y municipales será a modo de adhesión.

Las provincias y municipios que decidan pagar la suma fija a sus empleados públicos nacionales deberán hacerlo con fondos propios. No habrá partidas específicas del Gobierno nacional para asistirlas con ese gasto.