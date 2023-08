Lali Espósito apuntó contra su última expareja

Si bien nunca le pusieron un rótulo a la relación que los unía, Lali Espósito y el cantante español Rels B se dieron casi un año para compartir juntos momentos especiales. Así fue que en ese lapso de tiempo se los pudo ver en diferentes situaciones, en especial en México cuando el cantante lanzó una canción llama Cómo dormiste, en la que en el video aparecía junto a la artista argentina en un viaje por el país azteca.

Como la letra de la canción se refiere a una pareja que está comenzando un vínculo sentimental, donde también habla de relaciones sexuales con mucho amor de por medio, se especuló con que los dos estarían iniciando un romance. Sin embargo, Lali negó rotundamente estar con alguien cada vez que se le preguntó al respecto.

Mientras tanto, se encontraban entre viajes y giras de trabajo, en el país y en el exterior, como también en lugares paradisíacos disfrutando de su mutua compañía. Así fue como la cantante, durante su gira con su show Disciplina Tour se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield, Rels B subió al escenario con ella en marzo pasado. Delante de miles de personas se mostraron cariñosos y muy cercanos en el momento de cantar la canción que los representaba y, aunque no admitieron ni confirmaron tener una relación más formal, a los pocos días se los volvió a ver juntos en Mendoza durante un show que Lali brindó en esa ciudad. En esta oportunidad, estuvieron a los besos en un boliche de dicha provincia.

A los pocos meses volvieron a coincidir en una playa de México, en la que pasearon arriba de un yate, y disfrutaron de varios días juntos en unas vacaciones que se tomaron entre una gira y otra. Finalmente, en junio, en Madrid, compartieron una cena con Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole y otros artistas mientras Lali se encontraba de gira por el país europeo.

Así las cosas, aunque no había confirmación alguna por parte de ambos sobre una relación amorosa entre ellos, sí se los podía ver juntos. Sin embargo, con el correr de los días, dejaron de publicar fotos de la pareja e, incluso, no hubo tampoco más likes en sus redes sociales. Este detalle especialmente llamó la atención de sus seguidores, quienes siguen cada publicación al pie de la letra.

Hasta que durante el martes pasado, Lali sorprendió con una publicación en sus historias de Instagram que sus fans interpretaron que estaba destinada a su exnovio. Se trataba de un video en el que una pareja de ancianos bailaban al ritmo de una canción de Bad Bunny con mucha soltura y con movimientos sensuales, en los que se podía apreciar el perreo que hacía la mujer con el hombre que la acompañaba. Entonces, la cantante escribió sobre las imágenes: “Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos”.

Con esa frase contundente, Lali dejó entrever que la relación se había cortado por decisión del español sin darse permiso para continuar la vida juntos. Pero por otra parte, durante estos últimos días, a la expareja de Peter Lanzani se la vinculó con otro cantante, Ross Lynch. En este caso se trata de un músico estadounidense que es el líder de la banda musical The Driver Era. El joven tuvo un papel protagónico en laserie de Disney Austin & Alli y protagonizó varias películas, entre ellas Teen Beach Movie y My Friend Dahmer.

A Lali y a Lynch se los vio juntos en un recital en Europa, además de seguirse en las redes y ponerse me gusta en varias publicaciones. En los últimos días, la cantante le comentó una foto a Ross. “That´s my technique”, escribió en inglés, cuyo significado es: “Esa es mi técnica”, pero aun no hay ninguna confirmación oficial de un nuevo romance de la protagonista de Disciplina Tour.

