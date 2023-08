Las propuestas de Rodríguez Larreta para los adultos mayores

Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves ocho propuestas para que los adultos mayores tengan la vida que se merecen y sean protagonistas del país que viene. “Vamos a devolverles a los jubilados lo que es de ellos y a terminar con la Argentina que los posterga”, aseguró el precandidato presidencial.

Las medidas fueron anunciadas en el Centro Catalán de Mendoza, donde Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós; el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez; el candidato al Parlasur por Mendoza Roberto Ríos; el director de Adultos Mayores del gobierno provincial, Aldo Saez; y un grupo de adultos mayores.

Desde el inicio de la campaña de cara a las elecciones Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, el precandidato presidencial y su compañero de fórmula, Gerardo Morales, presentaron propuestas con diez desafíos centrales: generar trabajo, mejorar la educación, terminar con los privilegios políticos, motorizar el crecimiento del campo, tener una Argentina sin inflación, darle impulso a las energías renovables, generar una Revolución de la Seguridad, recuperar el crédito hipotecario, brindar las condiciones para que la Industria Nacional sea uno de los motores de crecimiento y construir un país federal en el que todos argentinos puedan elegir dónde vivir.

Rodríguez Larreta aseguró que los adultos mayores “sufren el maltrato de un Gobierno nacional que los engaña y no les paga lo que les corresponde después de toda una vida de trabajo”.

“Los jubilados se esforzaron toda su vida pero hoy parecen haber quedado en el olvido. En estos cuatro años, perdieron 29% de poder adquisitivo. Esto se acaba. Basta de maltratos, de jubilaciones indignas. Basta de olvido y abandono para nuestros jubilados. Las personas mayores van a ser protagonistas de la Argentina que viene”, agregó el precandidato.

Al repasar sus propuestas, trazó tres ejes centrales: que los adultos mayores tengan una jubilación digna, cuidarlos para que dejen de vivir con miedo y garantizar su bienestar integral a través de un envejecimiento activo a nivel físico, psicológico y emocional.

Sobre el primer punto, detalló: “Vamos a reconocer todos los aportes jubilatorios de los trabajadores, es decir, se elimina el requisito de 30 años de aporte para jubilarte. Hoy, si trabajaste 29 años pero no llegaste a los 30, el Estado se queda con todos tus aportes y te manda a hacer la fila para esperar una moratoria o te da una prestación básica como si nunca hubieras aportado. Es una estafa. En nuestro gobierno, todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando más de acuerdo a sus aportes. Cada año y cada mes aportados serán reconocidos con una jubilación mayor”.

El precandidato presidencial agregó otras dos medidas para tener una jubilación digna: “La segunda propuesta es tener una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación. Tiraron 14 toneladas de piedra para frenar la fórmula del gobierno de Mauricio. Después la suspendieron por decreto. Esa suspensión, impulsada por Alberto Fernández, hizo que hoy los jubilados no lleguen a fin de mes. En nuestro gobierno, los aumentos en la jubilación no van a perder contra la inflación. Además, vamos a revisar los regímenes previsionales de excepción, que hace tiempo dejaron de ser la excepción para convertirse en la regla. Hoy solo 1 de cada 4 argentinos se jubila por el régimen general. Eso no quiere decir que todos los sistemas de excepción sean de privilegios, pero vamos a estudiar uno por uno. Nadie está por encima de nadie, todos tenemos los mismos derechos. Vamos a terminar con las excepciones injustificadas que generan privilegios que no corresponden”.

El segundo objetivo, explicó Rodríguez Larreta, es que los adultos mayores no sean víctimas de los delincuentes. “Mi cuarta propuesta es endurecer las penas para todo aquel que cometa un delito contra alguna persona mayor. Y además, vamos a capacitar a los mayores en la prevención del ciberdelito”, sostuvo.

El tercer eje de las propuestas es garantizar un bienestar integral a través de un envejecimiento activo. “Vamos a ofrecer contención emocional a las personas mayores. Vamos a crear un servicio gratuito de escucha telefónica para las personas mayores que se sientan solas o tristes. Es un servicio que ya ofrecemos en la Ciudad y que lleva casi 50.000 llamados recibidos”, anunció.

“Vamos a crear un Sistema Integral de Cuidados para que cada persona mayor acceda a los distintos niveles de atención y cuidados que necesite cerca de su casa. Vamos a incentivar que estén activos creando una red de bienestar, sumando puntos de encuentro en parques, plazas y espacios comunitarios de todo el país con propuestas sociales, recreativas, culturales y saludables que los ayuden a disfrutar. Además, vamos a fomentar su acceso al mundo digital y a las nuevas tecnologías, con capacitaciones y equipos especializados que los guíen en el uso de celulares y aplicaciones”, aseguró el precandidato presidencial.

Rodríguez Larreta agregó que todas las propuestas pueden encontrarse en www.horaciorodriguezlarreta.com.ar/propuestas

Por último, afirmó: “Con Gerardo Morales, con Fernán y con millones de argentinos soñamos con una Argentina que cuide el bienestar de las personas en todas las etapas de su vida. Desde bebés, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos son igual de importantes en la Argentina que se viene. Vamos a necesitar del empuje de cada uno para construirla. Vamos a cambiar para siempre. Vamos a vivir mejor. Por eso les propongo que hagamos el cambio de nuestras vidas”.

Quirós, por su parte, explicó: "Con Horacio trabajamos en desplegar todas las oportunidades de desarrollo que tenemos en nuestra vida personal y familiar. Lo importante es desarrollar políticas públicas que faciliten el bienestar. Esa forma la pusimos en práctica con Horacio y todo el equipo a lo largo de la pandemia. Hicimos la tarea también en coordinación con el gobierno de Mendoza. La pandemia nos enseñó qué cosas importantes eran en la vida y qué nos dolían. La pandemia nos trajo liderazgos pospandémicos, las cosas esenciales y urgentes que prioriza la sociedad. Hay que aprender de lo que opinan los demás, como dice Horacio, organizar equipos, trabajar y proponer soluciones para modificar la vida de todos los argentinos. Esos liderazgos los necesitamos en el gobierno nacional, para eso yo trabajo. ¿Por dónde empezar? Por nuestros mayores, que han sido maltratados y necesitamos desarrollar políticas para volver a ayudarlos, devolverles la dignidad política, social y económica. Han perdido esa oportunidad de enseñarnos la experiencia de la vida. Por eso Horacio, gracias por los proyectos que estás llevando adelante".

Las ocho propuestas, una a una

1) Reconocer todos los aportes jubilatorios de los trabajadores. Se elimina el requisito de 30 años de aporte para jubilarse. Todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando más de acuerdo a sus aportes. Cada año y cada mes aportados serán reconocidos.

2) Tener una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación. Tiraron 14 toneladas de piedras para frenar la fórmula del gobierno de Mauricio Macri. Después la suspendieron por decreto. ¿El resultado? Hoy los jubilados no llegan a fin de mes.

3) Revisar los regímenes previsionales de excepción, que hace tiempo dejaron de ser la excepción para convertirse en la regla. Hoy solo 1 de cada 4 argentinos se jubila por el régimen general. Terminar con las excepciones injustificadas.

4) Endurecer las penas para todo aquel que cometa un delito contra alguna persona mayor. Capacitar a los mayores en la prevención del ciberdelito.

5) Ofrecer contención emocional a las personas mayores. Crear un servicio gratuito de escucha telefónica para las personas mayores que se sientan solas o tristes. Es un servicio que ya existe en la Ciudad y que lleva más de 45.000 llamados recibidos.

6) Crear un Sistema Integral de Cuidados para que cada persona mayor acceda a los distintos niveles de atención y cuidados que necesite cerca de su casa.

7) Incentivar que estén activos creando una red de bienestar. Sumar puntos de encuentro en parques, plazas y espacios comunitarios de todo el país con propuestas sociales, recreativas y saludables que puedan usar y disfrutar.

8) Fomentar su acceso al mundo digital y a las nuevas tecnologías con capacitaciones y equipos especializados que los guíen en el uso de celulares inteligentes y otros dispositivos.