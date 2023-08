El torneo Oficial comienza con el clásico entre Regatas y San Martín

Más Info

Programación

Viernes 4 - Primera División

Cancha Regatas

21:00 Juventus vs. Córdoba

22.30 Regatas vs. San Martín

Cancha de Pingüinos

21:00 El Tala vs. Don Bosco

22:30 Pingüinos vs. Hércules

Viernes 4 - Ascenso

Cancha Colón

21:00 Malvinas 1536 Viviendas vs. Alvear

22:30 Colón vs. Sportivo