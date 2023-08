Confirman el abuso de una niña de 6 años, pero las cámaras no muestran al acusado

La fiscal Sonia Meza confirmó ayer que “está comprobado el abuso sexual con acceso carnal a una niña de seis años”. El abuso habría ocurrido en el baño de la Escuela 404 “Dr Eduardo Wilde”.

La fiscal dialogó con Radio Sudamericana sobre el caso de abuso sexual a una niña de 6 años en una escuela de la ciudad de Corrientes. Para la Fiscalía está comprobado el abuso sexual con acceso carnal, esta información surge de los estudios médicos practicados a la niña, tanto por médicos del Hospital Pediátrico como por profesionales médicos Forenses del Poder Judicial.

“El padre de la niña denunció que el agresor sería un alumno de quinto grado. Sin embargo la directora del establecimiento informó que el día del hecho, los alumnos de ese grado estaban realizando actividades fuera de la escuela, es decir que no se encontraban en la institución y regresaron cerca de las 17:30 horas, información acreditada con documentación”, señaló la Fiscal Sonia Meza.

“Las imágenes de las cámaras no se condicen con el relato”, anticipó.

El autor del hecho, es objeto de investigación ya que todavía no está determinado. La escuela puso a disposición las imágenes de todas las cámaras de seguridad. Según las imágenes de las cámaras que dan al baño de niñas, no se puede verificar el relato de que el hecho se produjo ese día, en ese horario y en ese lugar. "Las imágenes de las cámaras no se condicen con el relato”, anticipó la Fiscal.

Este miércoles la niña tiene turno para ser abordada por un Psicólogo Forense del Poder Judicial. Del informe que surja de ese abordaje dependerá para que la Fiscalía solicite o no la realización de Cámara Gesell.

Se está a la espera de los resultados de la pericia química de la ropa interior de la menor.

También la Fiscalía convocará a la médica forense que examinó a la niña y a docentes del establecimiento educativo donde concurre.