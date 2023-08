Alex Caniggia reveló su pelea con Mariana Nannis: "Me echó"

La familia Caniggia está en el foco de tensión. Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia están en plena batalla judicial, y Charlotte Caniggia declaró como testigo en la causa que investiga el brutal asesinato de un empresario. En este contexto,

En un TikTok, el mediático contó que Mariana Nannis lo echó de su departamento en vísperas del nacimiento de Venezia, la hija que tuvo con Melody Luz a mitad de julio. “Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”, narró Alex Caniggia, sobre el regreso de su madre al país desde Europa.

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, sumó el conductor.

“Me echó. Bueno, nos reputeamos y me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento”, agregó Alex Caniggia. Además, contó que su madre le pidió, a través de sus abogados, que siguiera pagando las expensas del departamento en cuestión.

“Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró furioso Alex Caniggia.

Fuente: Minuto uno