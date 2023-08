Una joven argentina quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo

A los 17 años, Victoria Rojas ya batió unos cuantos récords. Es la finalista más joven del Global Student Prize (GSP) 2023, el premio al “mejor estudiante del mundo”: una iniciativa de Chegg.org y Fundación Varkey que busca reconocer los logros de jóvenes de todo el mundo comprometidos con sus comunidades. Además, es la primera mujer argentina en llegar a esta instancia: quedó seleccionada entre 3851 postulaciones de 122 países. Viajó y dio discursos. A fin de año, podría convertirse en la primera latinoamericana en llevarse los 100.000 dólares del premio.

Victoria cursa 5° año en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, una escuela técnica de Posadas, Misiones. Este lunes a la tarde fue convocada a una reunión después de clases con una profesora: cuando llegó al aula, prendió la luz y se encontró con sus papás, varios docentes y compañeros que, con un gran cartel, le anunciaron la noticia de que había quedado seleccionada entre los 10 finalistas al premio. “Todavía no terminé de reaccionar y de caer en todo lo que esto significa”, le confesó a Infobae.

Sabe que quiere devolver a su comunidad algo de todo lo que ha recibido, pero aún no tiene claro qué carrera elegirá al terminar la escuela. “Lo estoy analizando, me gustan muchísimas cosas. Podría ser Arquitectura o Ingeniería, que están relacionadas con la orientación de mi escuela: Maestro Mayor de Obras”, explicó. Y agregó: “También podría ser Relaciones Internacionales: estoy estudiando modelos de Naciones Unidas para un programa internacional, y además estoy desarrollando una organización nacional de jóvenes líderes”. Ese es su gran proyecto: Innovaty, una red que busca impulsar a agentes transformadores, aprovechando la energía e innovación de los jóvenes. “Hay muchos chicos que quieren transformar su realidad o colaborar para solucionar un problema y no saben por dónde empezar –contó Victoria–. Queremos dar a conocer oportunidades y acompañarlos en el proceso, en base a nuestras experiencias. La red viene creciendo mucho: ya somos 50 voluntarios y colaboradores de 11 provincias trabajando en cuatro áreas: bienestar, logística, comunicación y financiamiento”.

El lema de Innovaty es “inconformistas innovando en comunidad”. Si llega a ganar el GSP, Victoria espera destinar los 100.000 dólares a potenciar los proyectos de los jóvenes que acercan sus ideas a la red, por medio de una incubadora. También aprovecharía el dinero para conseguir asesoramiento financiero que les permita optimizar los resultados. Por lo pronto, también contará con el respaldo del Chegg Changemaker Fund, un fondo que acaba de lanzar Chegg para financiar las iniciativas de los jóvenes nominados en las tres ediciones que ha tenido el premio.