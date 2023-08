“Hay un tipo de votantes con morbo que sigue a Milei” opinó una especialista

En el actual contexto político nacional y ante el nuevo escenario que quedó tras las Paso, el programa Mucho Humo de El Litoral Radio habló ayer con Mayra Arena, una dirigente social y especialista en Consumo Masivo, quien brindó un detallado pantallazo.

Opinó que “hay un tipo de votantes morbos que apoyan a Javier Milei es decir gente que quiere ver qué va a pasar y hasta dónde puede llegar este tipo. Hasta dónde puede llegar la Argentina qué soportará este país con una presidencia de esas características”, se preguntó al analizar el tipo de votantes que pueden seguir las ideas del candidato libertario.

Además sostuvo que hay otras dos categoría de personas que podrían apoyarlo.

Los primeros son “quienes estaban en duda que no sabía a quién elegir que son en general los que te definen las elecciones y que ante el triunfo de Milei aunque él no le cierre -ese votante- piensa bueno si tuvo tantos votos tan loco no debe estar tan imposible no debe ser. Si tantos lo eligen tan disparatado no debe ser lo que propone”.

Añadió que “después tenés el tipo de votante que quiere ser parte del triunfo y que ante tanto convencimiento tantos electores piensa que votar a cualquier otro es tirar el voto, entonces considera que tiene que ser parte de esa de esa ola”, sostuvo.

En cuanto al voto de los jóvenes opinó que “la sensación que tengo es que por un lado hay como una suerte de doble discurso ya que un lado legitimamos su participación, pero a la hora de discutir temas o cuestiones de agenda de los jóvenes como que sus intereses por ahí no son tan valorados.

Pero la especialista fue más allá. “Yo creo que hay que respetar el voto de los jóvenes, porque hay quienes hablan que fueron engañados, que están siendo manipulados, yo creo que los jóvenes le prestan mucha atención a la vida de la economía, qué hace Milei. Me parece muy respetable cualquier candidato que se gane el voto joven”.

Agregó que “me parece que lo que elige el sub-25 argentino pasa por el hecho de no haber conocido un país sin inflación, no haber conocido un país con estabilidad económica y eso les hace tener la fantasía primordial de estabilidad. De tener una moneda estable en la que se pueda ahorrar de tener previsibilidad de poder construir futuro sin sin que sea una fantasía imposible”.

Antiperonismo

En otro orden de cosas sostuvo que “también sembró muy bien Javier Milei el rechazo profundo a la casta no así Cambiemos que por el contrario se acentúa como parte de la casta. Y aunque puede llegar a tener algunos votos del núcleo duro antiperonistame parece que se queda con aquellos que son bastante constitucionalistas o radicales conservadores. Todo eso que ven en Milei a alguien demasiado loco, volátil pero el que es antiperonista y quiere sacar al peronismo, ahora tiene otra otra figura de apuesta”.

“Muchos están muy cómodos en el lugar que ocupan y no pueden por ahí percibir claramente lo que está pasando.

La derrota es para reconocer las virtudes del otro candidato. La idea debe ser que después de esos resultados, los candidatos salgan fuertes, frescos con propuestas nuevas y no sé si está ocurriendo eso”, sostuvo.

El caso de Sergio Massa “es un candidato que ocupa un lugar central del oficialismo como es el cargo de Ministro de Economía lo que acentúa la necesidad de que el Estado esté funcionando, de lo contrario lo que se percibe es que se está votando una continuidad de lo que existe, entonces lo que vos necesitas es que cada puesto en el Estado esté funcionando que cada persona que va a un banco que va a hacer un trámite le resuelvan el problema”.

De cara a las elecciones es si será en segunda vuelta Milei Masa o Milei Bullrich, dijo que “Massa tampoco es improbable que llegue, ya que mi optimismo radica en el hecho de que no es nada fácil juntar 11 millones de votos que serían los que necesita para ganar en primera vuelta”.

En otros conceptos se refirió a un Estado presente, porque “la gente tiene derecho a tener su trabajo y necesitamos animarnos a a volver a pelear porque el trabajo sea bien pago. En muchos lugares hay trabajo pero es trabajo pésimamente pago que nadie quiere y eso me parece que debe ser inadmisible en esta Argentina”,

. (WA)