Morena Rial confesó cuál fue su participación final en los robos de los camarines de LAM

La joven influencer reconoció que no fue cómplice de nadie, con respecto a los robos en los camarines de LAM.

El día que Morena fue al programa de Ángel de Brito a hacer una entrevista, al finalizar algunas angelitas denunciaron el hurto de sus pertenencias. Al chequear con las cámaras se vio a un grupo de chicas que ingresaron al sector privado donde suelen estar las panelistas.

Como a la hija de Jorge Rial se la vio implicada, las sospechas rápidamente cayeron sobre ella. Pero con el correr de los días, esas mismas personas que estaban con ella terminarían confesando su participación directa en el robo.

En una nota que le brindó a Mañanísima, Morena acudió a hablar junto a Carmen Barbieri pero tuvo un cruce con Pampito Perelló. Todo nació a raíz de una pregunta específica que le hicieron, pero que al parecer la incomodó por el tono.

EL ENOJO DE MORENA RIAL

“¿En qué quedó el tema de los robos en LAM y las cámaras?”, le consultó el periodista. Sorprendida Rial porque vuelvan a insistir con ese tema, refutó de manera chocante: “Te voy a hacer una pregunta, ¿vos viste en las imágenes de las cámaras que yo saqué algo?”.

Debido a que el colega le dijo que “no”, Morena pasó a explicar por qué es inocente. Uno de los argumentos que expuso, es que a ella no le hace falta robar porque con el dinero que gana a través de sus redes sociales le basta para vivir.

“Bueno entonces está claro que yo no toqué nada y además hay alguien que se hizo responsable del hecho. Claramente yo no fui, a mí no me hace falta, yo laburo con las redes sociales, yo no fui cómplice de nadie”, concluyó la hija del emblemático conductor y luego de que Pampito acusara a su amiga.

Fuente: Paparazzi