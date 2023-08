La China Suárez reveló quién le hizo brujería: "Al que la hace, le vuelve"

hizo un vivo en Instagram y dialogó durante un rato largo con sus seguidores. La actriz, que ahora está abocada a lanzar su carrera como cantante, reveló un dató que soprendió a sus fans. Contó que una persona le hizo una brujería en su contra y aseguró que sabe quién fue.

En un video en vivo desde la cocina de su casa, la actriz les pidió que no le hablen de “macumbas”. “Hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”, explicó ella mientras miraba con temor a la cámara de su celular.

“Si, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, expresó una admiradora que estaba presente en el live, haciendo referencia a Wanda Nara y las cuentas truchas que habría creado para hablar mal de otras personas. “Sé, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno...”, lanzó la China en ese momento.

Otra de las internautas le sugirió que vaya a un “curandero”. “¡No! Me dan miedo...”, acotó la ex Casi Ángeles sobre la recomendación para deshacerse de la brujería que hicieron en su contra. Luego, mostró algunos objetos que tiene en su casa, como una fuente llena de golosinas y un artefacto para apagar el fuego de las velas.

Fuente: La gaceta