En años pasados, Nigeria se ubicó como una referencia a la hora de comparar la inflación en Argentina con lo que sucede en otros países. Pero ahora la situación se invirtió: en esa nación africana miran los datos que difunde el Indec para intentar tranquilizarse.

Si alcanzar el plano internacional en cualquier rubro solía ser motivo de orgullo nacional, ahora pasó a ser una mortificación.

La pesadilla diaria de tantos argentinos y argentinas por la destrucción progresiva de su capacidad de compra ante las febriles remarcaciones de las empresas formadoras de precios y la falta de reflejos del Gobierno, tiene, ahora, un lugar en los análisis del mundo.

Pero como punto de comparación al que no quieren llegar.

"No nos va tan mal", dijo ahora un funcionario de Nigeria, al trazar un paralelismo con el avance de precios argentinos, ubicados en un 113,4% interanual.

El autor de la frase es Kingsley Obiora, vicegobernador de Política Económica del Banco Central. Pronunció sus palabras hace tres semanas en una conferencia sobre Comercio Exterior. Dedicó un tramo de su discurso, que duró unos 10 minutos en total, a un problema que preocupa en Nigeria: la inflación.

"Cuando viajás por el mundo, ves que en El Líbano la inflación anual es de 269%. Impacta, pero es verdad. Tenés en Argentina una inflación que ahora mismo se ubica en 115%. En Turquía es del 38%", sostuvo ante la atenta mirada del público.

Extendió la comparación a sus vecinos. "Cuando mirás hacia África, en Ghana el último indicador es del 42,5%, en Etiopía está en el 31% y en Egipto llega al 36%", continuó el funcionario del Banco Central, con pasado en el Fondo Monetario Internacional.

Y trató de tranquilizar a su preocupada población: "En nuestro querido país tenemos un 22,8%. Entonces, cuando escuchás esas cifras, ellas te muestran que no nos va tan mal".

En rigor, el 22,8% del que hablaba ya quedó viejo. Correspondía a junio. Días después de su alocución, las autoridades de Nigeria difundieron el dato para julio, que registró un salto en el avance de precios: subió al 24,08% interanual, un 1,29% de incremento con respecto al mes anterior.

El sector que impulsó la aceleración de los precios fue el de alimentos, a la vez que comenzó a sentirse una quita de subsidios a los combustibles.

Mientras en Nigeria la inflación llegó al 24,08%, el Indec publicó un 113,4% interanual en julio en la Argentina. La variación mensual, en tanto, trepó a 6,3%.

El dato de agosto, sin embargo, será más preocupante. Las previsiones privadas indican que, después de la devaluación que siguió a la derrota de Unión por la Patria en las PASO, la inflación para este mes tendrá como base un 11%. La estadística oficial se dará a conocer el miércoles 13 de septiembre.

Así, desde Nigeria, Obiora mira al sudoeste, cruzando el Atlántico, para tratar de apaciguar las críticas de la oposición. Además de la inflación, ese país africano -de 321 millones de habitantes, el sexto más populoso del planeta- tiene al 31% de la población debajo de la línea de pobreza.

Obiora -con formación básica local y cursos recientes en Harvard y en The London School of Economics and Political Science- llegó al Banco Central nigeriano en 2020, tras un paso de 2014 a 2018. También tuvo un prolongado paso por el FMI, donde trabajó como economista y luego ascendió a una dirección ejecutiva del organismo, en Washington, donde representó a 23 países de África. Con anterioridad asistió al presidente Goodluck Jonathan, entre 2011 y 2014.

Lejos de de ser tomado a risa, el caso argentino, se ve, es motivo de preocupación.

Una nación emergente que se precie de tal, no podría jamás ponerle semejante ancla a sus ciudadanos.

Es momento de que la política haga lo que tenga que hacer para remontar la economía.