Desconsuelo en el ambiente artístico por la muerte de Silvina Luna

Ayer se generó una conmoción en el ambiente artístico por la muerte de Silvina Luna a los 43 años. La modelo estaba internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio. Sufría de una insuficiencia renal aguda, producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011. Aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante más de tres meses.

“Silvina ya no está más con nosotros”, dijo Flor de la V al aire de Intrusos (América), a las 13.48 de ayer. Consternada en llanto, la conductora confirmó la noticia luego de hablar con Fernando Burlando, su abogado. Un rato antes, Jorge Rial había dado precisiones sobre su salud. “Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar obviamente de desconectar a Silvina. Lamentablemente esto acaba de suceder. Nada, está en manos de Dios, o lo que vos creas”.

En ese sentido varios famosos comenzaron a expresarse en las redes sociales, y uno de los primeros fue Gustavo Conti, íntimo amigo de Silvina. En su Instagram el exparticipante de Gran Hermano le dedicó unas palabras. “Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos …siempre juntos siempre en mi corazón porque elegimos ser familia”, sostuvo emocionado junto con una imagen donde se lo ve con su mujer Ximena Capristo, Luna y su hijo.

El conductor Ángel De Brito señaló: “Qué tristeza enorme”. Mientras que La Asociación Argentina de Actores publicó un mensaje de condolencia en Twitter: “Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”.

Varias figuras del espectáculo pidieron que Justicia por la muerte de la modelo. Pamela Sosa, quien se juntó con Luna y le hizo juicio a Lotocki, escribió un contundente mensaje contra quien fue su expareja: “Asesino, ¿qué están esperando por Dios? Necesitamos Justicia, ¿jueces qué están esperando? ¿Para que mierda está la Justicia si no es para cuidarnos?”.

Desde Estambul, Wanda Nara manifestó su sorpresa por la pérdida de su colega: “Por Dios, no puede ser, Justicia para ella”. Se sumaron a este pedido, la conductora Verónica Lozano, quien señaló: “#JusticiaporSilvina Hermosa Moon, descansa en paz”. Mientras que la panelista Yanina Latorre agregó: “Que dolor #Justicia”.

Por su parte, el conductor Carlos Monti recordó que la modelo tuvo un gesto emotivo con su esposa: “Profundo dolor provoca la muerte de Silvina. No hace mucho hablamos acerca de los trasplantes y se interiorizó por el estado de salud de mi mujer. Hoy me toca despedirla… ¡¡que todo tu padecimiento no haya sido en vano!! ¡Y que tu sufrimiento y el de tu hermano no quede impune! QEPD”.