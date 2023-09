Una fotógrafa argentina perdió la mano y el antebrazo en Brasil

Una fotógrafa marplatense que vive en Brasil sufrió un grave accidente en el mar: la hélice de la lancha en la que viajaba le arrancó la mano y el antebrazo derecho. Mientras se recupera, familiares y amigos iniciaron una colecta a través de las redes sociales para afrontar los gastos de la rehabilitación y la compra de una prótesis.

Se trata de Brenda Gisel González Dimanche (31), quien desde hace ocho años se instaló en Arraial do Cabo, una ciudad costera ubicada a tres horas de Río de Janeiro. De momento, la joven, que además es madre de una niña de 5 años, permanece internada en el Hospital General de Arraial do Cabo, donde se recupera favorablemente.

El dramático episodio ocurrió el sábado a la tarde, cuando Brenda fotografiaba la travesía de un grupo de turistas que navegaba rumbo al balneario Pontal do Atalaia.

Los motivos todavía no están claros porque Brenda no los recuerda. Pero según testigos, las condiciones en las que la marplatense se adentró en el agua no eran muy seguras.