Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña porteña y hubo reacción radical

El ex presidente Mauricio Macri salió a marcar la cancha en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró con su candidato para la jefatura de Gobierno, su primo Jorge Macri, quien a su vez competirá en la interna de Juntos por el Cambio con Martín Lousteau.

En una semana donde jugó fuerte con sus críticas a María Eugenia Vidal por el respaldo a la postulación presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de Estado se metió de lleno en la campaña porteña y participó de una recorrida por el barrio de Belgrano.

Los Macri recorrieron este mediodía la calle Echeverría, entre Conde y Zapiola, y dialogaron con vecinos. Los dirigentes aceptaron fotos y hasta protagonizaron una imagen divertida con un alfajor “Jorgito” negro.

“De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, remarcó Mauricio Macri con miras a la votación del 13 de agosto.

Reacción

Lousteau reaccionó ayer en plena campaña y con la interna de Juntos por el Cambio en punto de ebullición. “A mí no se me ocurriría criticar a alguien porque está con otro, es su postura personal, me parece que estamos entrando en un estado de ánimo con respecto a cuán importante es que uno apoye a uno o a otro que no sé”, enfatizó. Y sostuvo: “Mauricio Macri apoya a su primo, yo no me voy a enojar con él, es su derecho, punto”, sostuvo el legislador nacional.