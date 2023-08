Rodrigo Salcedo habló del difícil momento personal que vivió en su paso por Masterchef

Rodrigo Salcedo fue, sin lugar a dudas, uno de los participantes más carismáticos de Masterchef. El bioquímico cordobés se caracterizó siempre por su buen humor y su simpatía. Y, a pesar de los retos del jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui por su desprolijidad a la hora de cocinar, logró conquistar a los chefs con sus preparaciones hasta llegar a la semifinal del certamen conducido por Wanda Nara. Sin embargo, después de quedar afuera de la gran final en la que se enfrentarán Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein, grabó un video en el que reveló lo difíciles que fueron estos meses para él.

“Justo antes de entrar a Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la misma vez este camino tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto, no se qué hubiera hecho. Todos ustedes me hicieron muy bien. No puedo no estar agradecido de todo esto. La realidad es que me salvaron”, comenzó diciendo el muchacho sin especificar qué era lo que le había sucedido.

Y siguió: “Quiero contarles que siempre tuve una vida muy feliz, fui una persona muy feliz. O sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a Masterchef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida, muy difícil, muy triste...Y me pasó que sentí que estaba como transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos. Era una sensación muy rara, muy difícil de manejar y complicada”.

Visiblemente compungido, Rodrigo explicó su sensación. “Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona y bueno en la vida, el destino o quién sea se iba a encargar de recompensarte y de devolverte todo eso bueno que sos o que das. Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado”, dijo.

Y, sin poder ocultar sus lágrimas, agregó: “Ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas sus formas, con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó y que me dio su palabra de aliento. Conocí gente increíble, mis compañeros son mágicos. Cada camarógrafo, cada iluminador, cada persona de Telefe cuando entraba, me hacía sentir increíble y todo ese amor me salvó de lo que estaba viviendo. Junto con el apoyo de mi familia, de mis amigos y todos ustedes, sentí que sí paga al ser bueno, que la vida si te devuelve eso”.

Luego, haciendo referencia a su eliminación del reality, señaló: “Yo tengo en mi cabeza como un tanteador imaginario, que le doy valor a las cosas que tienen valor. En este tablero imaginario yo ya gané de punta a punta, con cada mensaje de ustedes, con cada palabra de aliento, sentir que todos me dan su apoyo, su cariño en la calle, mi familia, mis amigos, mis compañeros del certamen. Yo ya gané”.

Y, para concluir su mensaje, Salcedo explicó: “Me siento bendecido por todo esto. No hubiese elegido una mejor forma de que terminara todo que así. Quiero que entiendan que en mi cuerpo no hay ni un gramo de tristeza, estoy que exploto de alegría y eso es gracias a todos ustedes ya todo esto que pasó. Se termina esta aventura loca de Masterchef que estuve viviendo. Pero bueno, mi amor y mi agradecimiento para con todos ustedes va a quedarme para siempre. Gracias por regalarme este capítulo de mi vida, por hacerme tan feliz, por ser parte de mi historia y por enseñarme que el amor siempre gana”.

(Fuente: Teleshow)