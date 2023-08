Colossus: la fuerza indiscutible de la masa

Por Ana Lezcano

Desde Buenos Aires

Especial para El Litoral

Se apagan las luces de la sala, sube el telón, en el escenario encontramos 50 bailarines que forman un círculo con sus cuerpos. Espalda totalmente apoyada en el piso, cabeza hacia afuera y plantas de pies apuntan al centro. Se mueven, el círculo respira, los 50 bailarines se dejan mover por el devenir de la ola, uno da inicio y desencadena una seguidilla de movimientos que se repiten de uno en uno, la energía se propaga y el círculo plantea su dinámica: el contagio. Una bailarina avanza hacia el centro, su avance es casi imperceptible, en un abrir y cerrar de ojos alguien ocupa el centro, de ahora en más alguien marcará el rumbo de esa circunferencia móvil.

Apagón, gritos, desconcierto, oscuridad. Luz, orden, coro, obediencia. Una voz en off marca las acciones, las enuncia: “raise your hand, to the left, to the right” repite “to the left, to the right, drop it”. La masa responde a la autoridad de una voz sin cara, todos se mueven al unísono, en la sincronía de un pulso compartido, todos obedecen realizando la misma acción, sus cuerpos producen el mismo sonido, pero aun así existe una singularidad en el trazo de cada bailarín. Lo simultáneo aparece entonces como la imposición de un tiempo colectivo, pero no delimita una forma exacta.

Las luces cambian, la voz se silencia, y la masa se sigue moviendo. Corre, camina, acelera el pulso, lo ralentiza, por momentos alguien toma el mando, por momentos se mueve sola, se agrupa, se dispersa, pero nunca para de moverse.

Los bailarines forman una fila en el lateral derecho del escenario, las luces dibujan franjas que avanzan hacia el lateral izquierdo, son ellas quienes delimitan el camino.

El grupo avanza y retrocede en ese sendero luminoso, sigue una secuencia, se vuelve rutinario. No todos avanzan a la vez, un primer grupo sale gracias al empuje de quienes están detrás, se trasladan hasta cierto punto y se detienen para volver a ser movidos, esto se vuelve sucesivo en ese avanzar y retroceder. Cada movimiento, cada traslado, cada pasaje de peso es consecuencia de un empuje anterior. Nadie se mueve solo.

Luego de una nueva secuencia que se realiza en tres grupos que orbitan entre sí, vuelven a desconcentrarse, su caminar se acelera, corren, de repente hay un aire de desespero y desconfianza, se gritan “vos, vos, vos” mientras se señalan, buscan un culpable y lo encuentran. Ya todos saben quién es, lo apuntan, generan una marca, lo identifican, lo castigan y lo excluyen. El culpable designado se aleja recibiendo cada puñal, cae, intenta ponerse de pie reiteradas veces, lucha consigo mismo, mientras el morbo y la fuerza de la masa les permite a sus integrantes observar esa lucha. Finalmente, el bailarín se levanta, la masa se dispersa y sale de escena, un bailarín queda en el centro del escenario, baila un último paso, sale, cae, apagón final.

Colossus es una clara crítica a las dinámicas sociales, al consumo, a la ansiedad generalizada, al poder disfrazado, a la exclusión sin juicio, a la continuidad infinita, y a la falta de pausa. Pero también es una reflexión sobre lo particular dentro de lo general, lo singular de cada ser y de lo colectivo como fuerza de empuje, respaldo y lugar de pertenencia. La masa, es entonces algo que nos excede, no se elige, solo sucede.