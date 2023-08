El espíritu que identificó a su asesino

Por Francisco Villagrán

Una muerte y una cantidad de dudas e interrogantes sobre si fue muerte o asesinato fueron aclarados con el paso del tiempo y se comprobó con fundamento que fue un crimen. Creer o reventar. Se dice que el fantasma de una mujer llamada Elva Zona Heaster apareció ante su madre y le reveló que había sido asesinada por su esposo Edward Swe. Desde ese momento, lo que parecía ser un deceso natural se convirtió en una historia que incluye un femicidio y el espíritu de la víctima quería buscar justicia. Tras esos hechos hubo un juicio y gracias a los dichos de Elva, condenaron a su asesino en junio de 1897, en el condado de Grinbier, EE. UU.

El crimen ocurrió el 22 de febrero de 1897. Con tan solo 21 años y en pleno embarazo, su esposo la estranguló. Insólitamente a cinco meses del crimen, el espíritu de Elva apareció y fue clave en el juicio contra su marido. Según se detalló históricamente, el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por el hijo de un vecino. Las actas del juicio revelan que el muchacho declaró que halló el cadáver de la mujer en el suelo y frente a las escaleras. Por eso decidió salir lo más rápido en dirección a la casa del médico. Curiosamente cuando el doctor concurrió al hogar para revisar a la víctima, se encontró con que esta ya no estaba tendida en el piso, sino que había sido recostada en la cama. Fue el propio marido que argumentó que a su mujer no le hubiera gustado que nadie la encontrara en esas condiciones, por lo que también le puso una tela sobre su cabeza. Debido a estas condiciones el médico no revisó el cuello ni el rostro de Elva. Y como se trataba del “buen vecino”, nada le hizo sospechar que se trataría de un crimen y certificó que la causa del fallecimiento habría sido las complicaciones que tuvo por su embarazo. Tras la triste noticia, el viudo organizó el velatorio. Allí la joven fue colocada en un cajón con forma de sarcófago, en donde no se veían ni su cuerpo ni su rostro.

Aparición, juicio y castigo

Antes de que Elva “hablara”, su madre Mary ya sospechaba que había sido su marido el asesino. Sucedió que durante el velatorio el hombre estuvo en todo momento intentando controlar todo y se alteraba cuando familiares y amigos de Elva querían despedirse de ella, que partió de este mundo tan joven y embarazada. Tras quedarse con esa imagen del hombre ansioso, poco compungido y bastante nervioso. Mary regresó a su casa y trató de descansar, aunque no podía sacarse de la cabeza la triste imagen del fin de su hija. Fue minutos más tarde cuando el fantasma de Elva apareció frente a ella y lo mismo hizo durante cuatro noches seguidas a la misma hora. Según reveló la madre, “Elva me dijo que había sido estrangulada por su propio esposo y que este le rompió el cuello”. Por si esto fuera poco, la joven le indicó a su madre que su muerte se produjo por un quiebre en la primera articulación. Con este dato, Mary acudió al fiscal de turno y le solicitó la exhumación del cuerpo. La autopsia demostró que la víctima presentaba marcas en el cuello y el juicio a su marido se inició de inmediato. Tras las nuevas pruebas presentadas, el asesino no tuvo la serenidad necesaria y sí algunos titubeos. Finalmente se quebró y confesó su crimen y fue condenado a prisión perpetua.

Una historia que recorrió

el mundo

Con el correr de los años esta historia tomó estado público y tuvo una repercusión no solo nacional, sino también mundial. Es por eso que se sabe con lujo de detalles la vida de esta pareja que llegó a su fin en manos de un femicida. Según se sabe, en 1896, durante los meses de verano, Elva conoció a Swe. El recién se mudaba al pequeño pueblo de Livesay en el condado de Greenbier, en Virginia, y rápidamente comenzó trabajar en una herrería. Por su parte ella era hija de un granjero local y se enamoró inmediatamente del joven, alto y muy serio. Poco tiempo después comenzaron a salir y meses más tarde decidieron casarse. Según los informes tenían una unión feliz y él no se mostraba como un sujeto violento. Tampoco nadie sabía o sospechaba de maltratos o violencia de género. Pese a esta pantalla de normalidad matrimonial, él se convirtió en un asesino y mató a su joven esposa, con el agravante de que estaba embarazada. No tuvo miramientos ni contemplaciones en ejecutarla con sus propias manos. Afortunadamente la propia Elva logró justicia a través de su aparición y contacto con su madre, quien ya sospechaba algo. El asesino murió tras las rejas y así pagó su brutal crimen.

La descripción del espíritu fantasmal de Elva fue tan clara que el jurado, a partir de la descripción de la mamá, tuvo todo claro y el fiscal condenó al asesino a prisión perpetua, donde el asesino finalmente murió luego de una epidemia que se desató en la prisión. Pocos son los casos en el mundo en los que gracias a este tipo de testimonios mediante un juicio se llega a la verdad y una posterior condena.