Racing espera por Arias y descarta a Nardoni

Baja. Juan Nardoni no jugará por tres semanas.

Racing Club no podrá contar con el mediocampista Juan Nardoni, lesionado en el partido de ida en Medellín, mientras aguarda la recuperación de su arquero titular Gabriel Arias para disputar este jueves la revancha ante Atlético Nacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El plantel de Racing tuvo su primer entrenamiento este sábado tras la derrota por 4 a 2 en Colombia y Gabriel Arias, ausente en ese partido por una dolencia, realizó trabajo diferenciado para intentar su regreso en el desquite.

Por su parte, Nardoni quedó descartado para el partido de vuelta. El volante ex Unión de Santa Fe sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho y tuvo que ser reemplazado en Medellín.

La buena noticia para la Academia fue la incorporación de Juan Fernando Quintero al entrenamiento tras nuevos exámenes médicos. Los estudios determinaron que el volante colombiano se encuentra en condiciones de jugar, a pesar de la arritmia cardíaca hallada en primera instancia.

De todas formas, “Juanfer” no podrá ser partícipe del partido entre Racing y Atlético Nacional por no llegar a tiempo para la inscripción. En un eventual pase a cuartos de final, el DT Fernando Gago podría contar con el ex River Plate.