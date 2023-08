El tattoo que Rauw Alejandro se hizo para mostrar su amor a Rosalía antes de la separación

Recientemente separado de Rosalía, se supo que Rauw Alejandro, que le había propuesto casamiento a la artista, también se había tatuado su nombre.

¿En qué parte del cuerpo se hizo el significativo tatuaje? Arriba del ombligo, justo donde Rodrigo de Paul se tatuó un "Tini", por Tini Stoessel, en letra cursiva.

Juariu demostró que el tatuaje que Rauw le dedicó a Rosalía se puso en el centro de la escena por sus similitudes con el de Rodrigo. Ambos se tatuaron el nombre de sus novias en el abdomen y a las pocas semanas se separaron. ¡Uy!

ROSALÍA CONTÓ CÓMO RAUW ALEJANDRO LE PROPUSO CASAMIENTO

En el mismo clip, Rosalía reveló cómo fue que Rauw Alejandro le propuso casamiento.

"Me lo pidió de una manera muy bonita, en la casa de sus abuelos, que está en la montaña, se veía toda la ciudad, había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas...".

"Fue en Año Nuevo, cuando subimos a la terraza, no me lo esperaba. De golpe, veo que se arrodilla, buscaba la caja pero no lo podía sacar, estaba trabada, pero cuando sacó el anillo me pidió que me casara con él y yo me puse a llorar. Lagrimones. Me siento con mucha ilusión", había cerrado, en ese entonces, muy contenta por lo que vendría.

